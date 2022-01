– Sajnos továbbra is itt van velünk a vírus, Magyarország abból a szempontból szerencsésnek mondhatja magát, hogy a beadott oltásoknak köszönhetően viszonylag gyorsan sikerült újraindítanunk a gazdaságot az év első felében. Ettől függetlenül még most is rengeteg negatív hozadéka van a járványnak a tragikus halálesetek mellett is. Az önkormányzati szektor pedig ebből a szempontból is különösen érintett – kezdte a városvezető, majd azzal folytatta: a nehézségek ellenére a költségvetést sikerült úgy összerakni, hogy a hiányzó bevételek ellenére is stabil és biztonságos működést tudtak fenntartani.

Arra is rámutatott: a megkezdett fejlesztéseket is sikerült befejezni, elindítani. – Ezek a következő év, évek szempontjából jelentenek majd jelentős előrelépést – összegezte a polgármester, aki az év legjelentősebb fejlesztésének mindenképpen az M80-as gyorsforgalmi út megépítését tekinti, hiszen hosszú évek küzdelmeire sikerült végre pontot tenni.

– Az elmúlt harminc évben szinte nem volt olyan kormány Magyarországon, amelyik ne ígérte volna meg az út megépítését. Voltak olyanok is, akik a választások előtt gyorsan letettek egy alapkövet, hogy úgy tűnjön, most végre tényleg beindul az építkezés, aztán a választások után gyakorlatilag hozzá sem nyúltak. Én magam is jól emlékszem azokra az időkre, amikor még parlamenti képviselőként késhegyre menő vitákat kellett folytatni az akkori kormánnyal. Több tucat felszólalás, interpelláció és módosító indítvány született részemről azokban az időkben, amelyeket aztán mindig lesöpörtek az asztalról. Egyedül a mostani kormánynak volt meg a szándéka, akarata és forrása ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a fontos fejlesztést, ami nemcsak Körmendnek, hanem az egész térségnek óriási lehetőségeket jelent.

- Egyrészt az elkerülő megépülésével a települések végre fellélegezhetnek az átmenő forgalom okozta zaj- és szmoghatásoktól, másrészt teljesen új dimenziók nyílhatnak meg akár a gazdasági élet, akár a turizmus területén – beszélt a beruházás jelentőségéről Bebes István. A nemzetgazdasági szempontból is fontos fejlesztés mellett az önkormányzat sem tétlenkedett a belterületi úthálózat felújítása kapcsán. Ezen a területen mindig van mit fejleszteni – szögezte le a polgármester.

– 2021-ben az M80-ashoz kapcsolódóan elkészült a helyi bútorgyárnál az a körforgalom és kerékpáros átvezetés, amelyet az önkormányzat már régóta sürgetett. A fejlesztés a külvárosi területen élők és a bútorgyár dolgozóinak az életét fogja megkönnyíteni. Több utca is új burkolatot kapott tavaly, ami 2022-ben a Honvéd és Teleki utcával folytatódik, és elkészül a Nap utca hiányzó szakasza is. Az új piac megépülte mellett emlékeztetett arra a komoly árvízvédelmi fejlesztésre is, ami a Rába-parton történt, és ami jelentősen javítja a folyóhoz kapcsolódó védekezési lehetőségeket.

Előrevetítette azt is, hogy hamarosan megkezdődik a partszakasz és a strand fejlesztése. Terv egy új látogatóközpont megépítése a régi Marc üdülő területén, a Bárkaház további fejlesztése és az ott zajló közösségi és sportélet fellendítése. A volt cipőgyár területe is szóba került, hiszen megkezdődött a bontása, és idén már egy teljesen új miliőt érezhetnek majd ott magukénak a lakosok.

– Meg kell említeni azt is, hogy jelenleg is zajlik a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületének és a felsőberkifalui részen a kultúrház korszerűsítése. Mindkét épület nagyon leromlott állapotban volt, így mindenképpen rájuk fért a felújítás – beszélt egy újabb terület fejlesztéséről Bebes István, majd kitért arra is, hogy megvalósul a közvilágítás rekonstrukciója a városban. Ennek hónapok óta zajlanak az előkészítő munkálatai. Zárásként elmondta: tavaly eldőlt, hogy a sportcsarnok bővítése helyett egy új multifunkcionális sportcsarnok lehet a városban. A tervezés már ennél a projektnél is elkezdődött.

– A cél, hogy olyan minden igényt kielégítő csarnokkal gazdagodjon a város, amely otthona lehet a profi kosárlabdacsapatnak, lehetőséget ad a helyi kisebb civil szervezeteknek, és kulturális rendezvények helyszínének sem lesz utolsó. Véleményem szerint a város megérdemelne már egy ilyen jellegű beruházást – mondta el az évértékelő interjú zárásaként a körmendi városvezető.