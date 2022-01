Ennek része a Bük–Sajtoskál kerékpárút kivitelezése csaknem 1300 méter hosszan, öt útcsatlakozással, gyalogjárdával, közvilágítással, zökkenőmentes térkővel, bazaltszegéllyel. Az érintett szakasz engedélyes és kiviteli terveit a Vas Megyei Önkormányzat készítteti, amely jelenleg közbeszerzési szakaszban tart. A beruházás várható költsége bruttó 290 millió forint.

A pályázat egy másik eleme a komposztálótelep létesítése, amit a jelenlegi hulladékudvar mellett építenének meg. Ennek kivitelezése az előzetes számítások szerint bruttó 235 millió forintba kerül. A pályázatban zöldterület-fejlesztés is szerepel. A képviselők döntöttek arról is, hogy a Petőfi utcában a bolt és a lakótelep közötti, melletti területen fákat és cserjéket ültetnek, illetve a meglévő játszóteret bővítik további eszközökkel. Ennek költsége bruttó 25 millió forint.

A humuszt értékesítheti a város

A komposztálóüzem létrehozásának aktualitását indokolja, hogy állandó problémát jelent az egyre bővülő zöldhulladék, nyesedék elszállítása. A komposztáló vízjogi engedélyes tervvel rendelkezik, a telekhatár 700 méteres körzetében lakott területek nem találhatók. A telepre a terv szerint a lakosság is be tudja szállítani a házaknál, az otthoni udvarokon keletkezett zöldhulladékot. A komposztálóban a biohulladék négy hétig érik, majd az intenzív érés befejeztével az utókezelő téren a komposzt érettségi fokát figyelembe véve utóérlelik. A keletkezett humuszt a város értékesíteni tudja. A megpályázott összegből a munkavégzéshez szükséges homlokrakodó és más eszközök is beszerezhetők.