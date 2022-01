– Újabb jó alkalom az ünneplésre a mostani. A 2021-es év véget ért, a kőszegi út- és parkolófelújítási program azonban jó tempóban folytatódik. A terület, amely most megújult, fontos csomóponti helye városunknak, idetorkollik a város bevezető útja, a Rákóczi utca, ehhez csatlakoznak az érintett útszakaszok. Jelentős itt a parkolási igény is, éppen ezért öröm, hogy leromlott állapotú parkolók is megszépülhettek. A csatlakozó utak pedig minden irányban új aszfaltburkolatot kaptak – fogalmazta meg Básthy Béla polgármester a tegnapi átadón, azután a műszaki tartalmat ismertette.

2021 márciusában adták át a munkaterületet a kivitelezőnek. A munkák 2021 decemberében zárultak. A Fekete-kertnél a parkolók által közrefogott útszakasz 56 méter hosszban, teljes szélességében, kétoldali új, kiemelt, süllyesztett szegély építésével újult meg. Ezzel párhuzamosan a meglévő parkolók térkő burkolatot kaptak. A Munkácsy Mihály utcát (a Kossuth Lajos utca–Rákóczi Ferenc utca között) 182 méter hosszban, 7,5–9,5 méter szélességben egyoldali új, kiemelt szegély építésével újították fel. A szegélyépítéssel érintett járdaszakaszra ott is térkő burkolat került 110 méter hosszan, két méter szélességben.

A Kossuth Lajos utca Munkácsy Mihály utcától a gyógyszertár vonaláig tartó 91 méteres szakasza egy réteg aszfaltszőnyeges megerősítéssel frissült. A Rákóczi Ferenc utca 186 méteres felső szakasza szintén egy réteg aszfaltszőnyeges megerősítést kapott. Ott a korábbi parkolókra térkő burkolat került. A parkolófelújítás összesen 34, már meglévő parkolót érintett a két helyszínen. A Rómer Flóris utca Velemi utca és Rákóczi Ferenc utca közötti szakaszának burkolatfelújítása 150 méter hosszban és hét méter szélességben történt meg, kétoldali új, kiemelt szegély építésével. A csapadékvíz-elvezetés a már meglévő zárt rendszerekben történik a felújítást követően.

Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyűlési képviselője 2021-re visszatekintve elmondta: nem volt korábban annyi útfelújítás Kőszegen, mint amennyit ez az év hozott. A soha nem látott mértékű támogatást ehhez Magyarország kormánya biztosította.

– Ahogy haladunk előre a beruházásokban, látszik, hogy a város képe átalakul, egyre modernebb lesz. Ahogy eddig a kormánnyal együtt dolgoztunk Kőszegért, úgy a jövőben is az a célunk, hogy az itt élők érdekében fejlődhessen a város – fogalmazott a parlamenti képviselő az átadón.