A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége első haltelepítésére rendkívül korán sor került az idén. Az enyhe időjárásnak köszönhetően január 5-én az alábbi tavakba kerültek halak. Szombathelyi Csónakázótó: 450 kilogramm III. nyaras ponty és 50 kilogramm amur, valamint 100 kilogramm II-III. nyaras süllő. Csepregi Téglagyári-tó: 50 kilogramm III. nyaras ponty és 50 kilogramm amur, valamint 200 kilogramm II-III. nyaras dévérkeszeg.

A telepítés a Csepregi Répcementi Horgász Egyesület támogatásával valósult meg. A beszerzési lehetőségek függvényében a szövetség az idén is folytatja a ragadozó- és keszegtelepítési programját, és arra kérik a horgászokat, hogy az őshonos keszegfajok és a süllők horgászata során tanúsítsanak önmérsékletet, és erre hívják fel horgásztársaik figyelmét is, hogy a nehezen beszerezhető keszeg- és ragadozóállomány példányai lehetőséget kapjanak a tavaszi természetes szaporodásra is.