„A szülőifelügyelet-szoftverek elsődleges technikai védelmi vonalat biztosítanak a kisebb, 12–13 év alatti gyerekek védelmében, és nem helyettesítik a digitális tapasztalatok családi megbeszélését” – tételmondatként is megállja a helyét a gondolat a gyerekaneten.hu oldal szűrőprogramokkal foglalkozó aloldaláról. Így vélekedik Joós Attila is, bár szerinte eleve azt kell átgondolni, hogy rábízzuk-e a gyereket a gépre, hagyjuk-e, hogy „ő” nevelje, hiszen arra az időtávra, amíg otthagyjuk a készülékkel a gyereket, az eszköz teljes egészében átveszi a felügyeletet, adagolja a tartalmakat, irányítja a figyelmet.

Ingyenes és fizetős szoftverek is rendelkezésre állnak, amelyekkel szabályozhatjuk a készülékhasználatot. Joós Attila arra biztat: üljünk le és szánjunk időt arra, hogy megnézzük a 15–30 perces videót, ami megmagyarázza a működésüket.

– A szülő meghatározhatja, hogy a gyermek mely weboldalakhoz férjen hozzá és melyekhez nem. Letilthatók a felnőtteknek szóló tartalmak. Időkorlátot állíthatunk be, akár a hét napjaira eltérően, hogy a gyermek mennyi időt tölthet az eszköz használatával. Hétvégén lehet nagyobb időablak: 1–2 óra. Beállítható az eszközkövetés, ami megmutatja a szülőnek az eszköz pontos tartózkodási helyét. Van olyan felügyeleti mód is, amivel teljeskörűen belelátunk a gyermek netes tevékenységébe, abba például, hogy milyen szavakra, témákra keres rá. A programok segítségével megelőzhetjük, hogy a weboldalak kövessék, adatokat gyűjtsenek róla és hogy az internet tartalmakat, tárgyakat próbáljon eladni neki. Azt is be tudjuk állítani, hogy bizonyos időközönként csináljon képernyőfotót a gép arról, hogy mi történik az adott eszközön.

Mindezt utána galériaszerűen vissza lehet nézni. A gyermek készülékére a miénken keresztül telepíthetünk alkalmazást, és ide érkeznek az értesítések arról, hogy a gyerek mit csinál. A telepítésben a szoftverek alkalmazási tájékoztatói segítenek. Az otthoni routeren is van mód szabályok létrehozására, arra, hogy korlátozzuk, mikor és mennyi ideig férjen hozzá az internethez egy-egy eszköz, így a használóját is korlátozni tudjuk. Szabályozhatjuk, hogy naponta mennyi időt töltsön a gyermek internetes elfoglaltságokkal. Megoldás még, hogy begyűjtjük a készülékeket a gyerekektől lefekvés előtt, ami nyugodtabb alvást is eredményez – nem ébrednek fel az éjjel az osztálytársaktól érkező üzenetekre. Amúgy is alváshiányban szenvednek a gyerekek – az eszközeik nem hagyják őket aludni – mondja Joós Attila.

– Tulajdonképpen húzunk egy karámot, amin belül közlekedhet a gyermek. Az időkorlát pedig hasznos: nem jó, ha végtelen számukra az idő a YouTube videók mellett. Ugyan leköti őket, hogy egyik interakció, impulzus érkezik a másik után, de tartalmat nem mentenek el maguknak. Egy óra múlva már arra sem emlékeznek, mit néztek. Másrészt az időkorlát megszokható: ebbe nőnek bele, és később sem rossz, ha tudják, adott idő alatt kell valamit teljesíteni. Ezzel párhuzamosan érdemes megkérdeznünk, mivel foglalkoztak, amíg a neten időztek. Megkérhetjük, hogy csináljanak képernyőfotót az érdekes helyzetekről, amik felkeltették a figyelmét.

És ha jót akarunk és még van egy kis időnk is: keressünk az interneten olyan feladatokat, amiket együtt oldunk meg, amikből tanulnak és amikhez hasonlókat később önmaguktól is elkezdenek keresni. Meséltessük is őket. Fedezzük fel velük együtt fokozatosan az internetet. Ismerkedjünk a digitális trendekkel és a kedvenc netes alkalmazásaikkal. És akár taníttassunk magunknak dolgokat, ami nem idegen tőlük, hiszen egymást is tanítják. Az osztályban például trendi azt mondani a másiknak: Ne csináld, mert veszélyes. Vannak hiteles influenszerek, youtuberek is – köztük többen gyerekes szülők –, akik missziójuknak érzik elérni a gyereket nevelő szülőket. Ismerjük meg őket! Egy idő után aztán a virtuális karámot szülőként bővíthetjük, tágíthatjuk. Ebben viszont tudatosnak kell lenni, ami nehéz – mondja a szakember. Szerinte érdemes azzal is számolni, hogy a nagyobb gyerekek rákereshetnek a neten, hogyan lehet megkerülni az adott felügyeleti eszközt. Az ideális megoldás éppen ezért a védelmi funkciók elmagyarázása és a közös szabályalkotás. A szülőknek, akik elkeseredetten nézik, hogy gyermekük az internet rabja, azt üzeni: nincs reménytelen eset, viszszafordíthatatlan helyzet.

– Mindig kiderül, hogy ha valaki megszállottan játszik és jó eredményeket ér el a játékban, az sikerélményt kap és késztetést, hogy másnap is térjen vissza ugyanahhoz a játékhoz. Ha át tudjuk fordítani a gyerekek ilyen típusú megszállottságát hasznos tevékenységbe, akkor megmutatkozhat az a hatalmas erőforrás, ami eddig arra irányult, hogy az adott területet – a játékot – minél mélyebben megismerje. Ha egy gyerek egy játékban a legjobb szeretne lenni, tanárként adjunk neki feladatot: például, hogy magyarázza el a társainak, mi a stratégiája, hogyan jutott el eddig. Ha valaki folyamatosan motivált és a siker viszi tovább, ez a sikerorientáltság jellemzi más területeken is, ez lendíti majd tovább.

Ha egyre magasabbra tesszük a lécet, azt is eléri. Az adhat életcélt, így nem lesz középszerű. A szakember úgy látja, aki tinédzserként nagyon belefeledkezik, az egy idő után el is hagyja a gépezést. A társas kapcsolatok ugyanis „kiveszik belőle”: a közösségi élményt, a barátokat, egy bulit nem tud legyőzni a számítógép által adott élmény. Ha előkerül a telefon, akkor is csak azért, hogy rápillantson az üzeneteire. A manuális tevékenységek és a sport is sokat segít: ott is közösséget és sikerélményt kap a fiatal. Ahogy a család is megerősítheti a gyermeknek, sőt, feladata is megerősíteni: ő a legjobb.