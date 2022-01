Megtartotta az első vizsgákat tornából Csollány Szilveszter magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, aki 2017 szeptemberétől az ELTE Savaria Egyetemi Központ óraadó tanára. A most 47 éves sportoló először tanít egyetemen, az őszi félév zárásáról kérdeztük. Csollány Szilveszter ötéves korától harminchárom éves koráig versenyzett. 2003-ban felhagyott a versenysporttal. Most Sankt Pöltenben tornaedző, hétfőn, kedden és csütörtökön tart órákat 6–18 éves gyerekeknek. Sopronban lakik a családjával, onnan jár ki Ausztriába. 2017/18 őszi félévétől felkérték az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetéből, hogy legyen a Torna II. kurzus külső oktatója, így emiatt hetente egyszer jött Szombathelyre, volt fiú és lány csoportja is.

– Érdekes volt a vizsgáztatás. Időben elmondtam, hogy mi nálam a szint, miben tudok engedni, miben nem. Például tudom, hogy a kézen átfordulás vagy a billenés a nyújtón nehéz, elfogadom, ha valaki úgy mutatja be, hogy egy másik asszisztál neki, és fordítva, mert szerintem a segítségnyújtás nagyon fontos. Ennyiben tudtam engedni, de a zárthelyi dolgozatok követelményeiből nem. A lányok komolyan vették, szorgalmasan, kitartóan dolgoztak, de a fiúk lustábbak voltak, ott voltak gondjaim, illetve gondjaik. Nem gyakoroltak eleget, és én ezt láttam. Megkérdeztem, hányszor voltál ezen a szeren? És mondták, hogy gyakoroltak, de engem ennyi év tornamúlttal nem lehet átverni. Próbálkoztak mindenféle magyarázattal: most fáj a lába, de megvan videón az elem bemutatása. Ez nagyon érdekes, de én se mehetek el olimpiára úgy, hogy a videómat viszem a bemutatás helyett, és a fináléra küldök még egy másik felvételt…

Végül megküzdöttek a fiúk is, összességében pozitív volt az egész. Szilveszter számára azzal a tanulsággal is járt az első egyetemen oktatott félév, hogy most már tudja, mire figyeljen jobban oda, sokkal többször kell tudatosítani, melyek a követelmények. A következő csoportjainak – megint az őszi félévben fog tanítani a szombathelyi kampuszon – minden egyes alkalommal el fogja mondani, mit hogyan kell csinálni.

Úgy érzi, tudott segíteni mindenkinek, kaptak olyan pluszt, amely a tankönyvben nincs benne. Azt is mondta a tanítványainak, hogy ha majd elmennek tanítani, és valamit elfelejtenek addigra a tornaórákkal kapcsolatban, nyugodtan hívják fel, ha komolyan érdekli őket, hogy a tanítványaik ne csak kidobózzanak. Van, aki most végez, elvileg jövő ilyenkor már kereshetik. Nagyon kíváncsi, hogy fogják-e hívni. Kérdés, hogy milyen osztályt fognak kapni. Például a szekrényugrásnál gondok lehetnek. Nem abban, hogy mit hogy kell tanítani, és milyen rávezető gyakorlatok vannak, hanem az asszisztálás módjánál lehetnek hiányok, ha nem emlékeznek. Nem könnyű az átguggolás, az átterpesztés a szekrényen. Az egyetemi gyakorláshoz 4–5. osztályos gyerekeket kaptak, azt próbálták, milyen 30-40 kilogramm mozgásban, lendületben.

Ha nagyobbakhoz kerülnek a végzett hallgatók tanítani, nagyobb súlyú, magasságú gyerekekkel dolgoznak, lehetnek nehézségeik, hogyan kell segíteni. Az egyetemista lányok nagyon aktívak voltak, aszszisztáltak, a fiúk lustábbak, aki mégis beállt, meglepődött, hogy ez nem egyszerű. A tornasport az egyetlen, ahol a tanárnak asszisztálni kell. Sok tanár nem teszi. Szilveszter a kettestől az ötösig adott jegyeket. A lányoknál négyes volt az átlag, a fiúknál kettes-hármas. Voltak, akik a zárthelyi dolgozatot írták újra, mások kétszer-háromszor jöttek gyakorlati bemutatásra, mire sikerült. Decemberben kezdtek, januárra végeztek. Olyan vizsga is volt, ahol csupa vér volt a nyújtó, lejött a bőr a srác tenyeréről. Ez is egy tünet. Ahhoz, hogy ne jöjjön le a bőr, mindennap kell gyakorolni.

