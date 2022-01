Egy bevezető szakaszt követően március közepétől ellenőrzik majd a hatóságok a lakosság oltási státuszát és akkortól kezdik majd kiróni az oltatlanokra a pénzbírságot is. A kancellár saját megbetegedésére is hivatkozott a sajtókonferencia során és elmondta, hogy az oltás számára is a vírus elleni „védettség érzetét" adta. „Hallgassanak a szakemberekre“ – mondta.

Elhangzott továbbá, hogy itt nem az oltottak és az oltatlanok közötti harcról van szó, hanem a „közösség biztonságáról“ és a „szolidaritásról“. Karl Nehammer elmondta, hogy még mindig nagyon sok az oltatlan. Ezért állja a szavát és mindent megtesz azért, hogy legyőzhető legyen a pandémia. A legrosszabb ami történhet az a lezárás, amit mindenképpen meg kell előzni a jövőben - írja a magyarok.orf.at.