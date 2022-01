Kis András polgármester megkeresésünkre elmondta: Jánosháza gondnoksága a temetőt körülölelő kerítés falának a megtisztításával járult hozzá ahhoz, hogy a felújítást végző brigád mielőbb nekiláthasson a munkálatoknak. Rendkívül dús növényzet nőtte be a falakat, a cserjéket, indákat távolították el az önkormányzat munkatársai, valamint a törmeléket is ők szállították el. A temető rendbetételének második ütemét a múlt hét közepén kezdték el. Az első ütemben – tavaly – több család támogatásával megújulhatott a temető területén található obeliszk és a halottasház, emellett a megdőlt sírokat is helyreállították.

Ezúttal a kerítéslábazathoz záróköveket tesznek, hogy az időjárás, az eső és a fagy ne tehessen kárt ismét az építményben. Az utolsó zsidó temetés 1993-ban volt a településen, azonban Kis András polgármester hangsúlyozta: Jánosháza hatalmas zsidó örökséggel rendelkezik, ugyanis a deportálásokig jelentős zsidó közösség élt a településen, külön zsinagógája, vágóhídja is volt. A zsidó közösség tagjai a település összes egyletében részt vettek vezetőként, titkárként vagy pénztárnokként.

Emellett Jánosházán alakult meg az első zsidó női dalárda is az országban. Ezek ma már csak emlékek, nem áll a zsinagóga sem, a temetőt azonban a városvezetés szeretné megtartani az utókornak. Bár anyagi forrással nem tudtak, fizikai erővel hozzájárultak Winkler Miksa, a magyar zsidó közélet elismert alakjának kezdeményezéséhez. A zsidó temetők megmentésével és helyreállításával foglalkozó Winkler Miksa elárulta: különös kötődése van a jánosházi temetőhöz, hiszen ükszülei oda vannak eltemetve. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy a felújítás sikeres legyen, több magánszemély és a Mazsihisz támogatása kellett.

A múlt héten megkezdődött munkálatok során elsőként a növényzetet távolították el a kerítésről, a következő fázisban egységesen, betonnal kívánják rekonstruálni a kerítés eredeti állapotát. A felajánlásokat a jövőben is szívesen fogadják, hogy a temetőt övező kerítés teljes egészében megvalósulhasson – tudtuk meg Winkler Miksától.