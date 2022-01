Erzsébet, II. András király lánya (és egyben IV. Béla testvére) 1207-ben született Sárospatakon. 14 éves volt, amikor férjhez adták IV. Lajos türingiai tartománygrófhoz. Mindössze 24 évet élt, amiből tízet Eisenachban, illetve a közeli Wartburg várában töltött. A hozzá kapcsolódó legendák szerint irgalmas volt az elesettekkel.

A történetek egyike azt meséli el, hogy – félve az esetleges nehezteléstől – a szegényeknek szánt kenyeret a kötényében rejtette el. Amikor megkérdezték, mit tart ott, azt felelte, rózsákat – és a kenyér valóban rózsává változott. A Szent Erzsébetet ábrázoló festett és faragott képeken nagyon sokszor ott látjuk a rózsákat is. A rózsacsoda mint legendamotívum néhány másik szent élettörténetében is felbukkan. Közéjük tartozik Portugáliai Szent Erzsébet is. Nem csak a nevük azonos, valóban rokonságban álltak egymással. Dénes portugál király felesége nagyjából egy évszázaddal később élt, mint a mi Erzsébetünk.

Amikor megözvegyült, a ferences rend női ágához, a klarisszákhoz csatlakozott. A hagyomány szerint magyarországi dédnagynénjéhez hasonlóan ő is a szegények elkötelezett pártfogója volt. A ferencesek az 1300-as évek közepén telepedtek le Szombathelyen. A városfalakon kívül ispotályt működtettek, az adatok arra utalnak, hogy templomuknak Páduai Szent Antal volt a védőszentje. A XVI. század első felében előbb a török közeledése, majd a reformáció miatt el kellett hagyniuk a várost, 1630-ban térhettek csak vissza. Pár év alatt rendbe hozták a romossá vált régi templomot, amit Sennyei István győri püspök 1634-ben újra felszentelt. Az új patrónus Magyarországi Szent Erzsébet lett. Akkor került a bejárat fölé Sennyei püspöki címerével együtt az őt ábrázoló szobor is. A fülkében elhelyezett mű a szegényeknek alamizsnát osztó Erzsébetet ábrázolja. Azt, hogy mi is ez az alamizsna, nem lehet pontosan kivenni, talán cipó vagy zsemle.

A XIV. századtól kezdve sok olyan kép készült, amelyen a szent az egyik kezében rózsát tart, a másikkal pedig kenyeret nyújt valakinek. Ez egyszerre jelzi a szent Európa-szerte elterjedt tiszteletét, de nyomon követhetjük azt is, hogy az egyes vidékeken hajdan milyen kenyeret sütöttek. Szent Erzsébet kenyerével együtt szólnunk kell Szent Antal kenyeréről is. A szándék ugyanaz, Szombathelyen és még sok helyen a két dolog össze is kapcsolódik, de a háttér az utóbbinál kicsit más. 1888-ban a franciaországi Toulonban egy Louise Bouffier nevű pékárushölgy az egyik reggel nem tudta kinyitni a boltját. Hiába próbálgatta a kulcsokat, nem ment a dolog, lakatost hívott, de a mesterember sem birkózott meg a feladattal. Végül a hölgy Szent Antalhoz fohászkodva fogadalmat tett, hogy ha kinyílik a zár, kenyeret ad a szegényeknek. Imája meghallgatásra került – és ő is teljesítette, amit vállalt. A kis boltban egy Szent Antal-szobrot is elhelyezett – a bolt pedig kisebb zarándokhellyé vált. Mindenki hagyott a szobornál néhány fillért, amit aztán a szegények kenyerére fordítottak.

A szent szobra melletti perselybe dobott („Szent Antalnak adott”) pénzen ma is sok helyen élelmet vesznek, amit aztán a rászorulóknak adnak oda. Az 1900-as évek elejére új fogalom született Szent Antal kenyerére (német nyelvterületen: Antoniusbrot). Megjelent egy új ábrázolásmód is, amikor a szent egyik karjával a Kisjézust tartja, a másik kezében pedig egy kenyeret fog. Szombathelyen a Jesztl-ház (Fő tér 9.) kapuszínjében láthatunk ilyet.