Csak dél – Vas megyébe 10 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezett a Magyar Falu Programban – jelentette ki Gyopáros Alpár kormánybiztos szombaton Felsőjánosfán, ahol megtekintette a település új traktorját és falubuszát. Ezután részt vett Nyőgéren a megújult orvosi rendelő átadásán.

Grózinger Csaba polgármester köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy minden beruházás és eszközfejlesztés óriási dolog a település életében, hiszen elősegíti a helyben maradást, növeli az falubeliek kényelmét, sőt, a nem itt élők számára is vonzóvá teszi Felsőjánosfát. – Hálásak lehetünk a kormánynak, hiszen pályázati forrásból vásároltunk egy huszonöt lóerős traktort, amelyhez tartozik hótolólapát, gallyaprító berendezés, talajegyengető, hidraulikus rézsűkasza és pótkocsi. Ezeknek az eszközöknek nagy hasznát vesszük, hiszen nagy a zöldfelület a faluban. A falubuszt tavaly vettük át, ez is nagy öröm számunkra, ez az első busza a településünknek – összegzett a polgármester, majd hozzátette, a falubusz az óvodába, iskolába járó gyerekek és az idősek szállításában nyújt nagy segítséget. A polgármester szólt arról is, sok a gyermek a településen: a kétszáz lakosból harmincegy 14 év alatti.

V. Németh Zsolt elsőként a múltat idézte: – 2006-ban egy kerekasztal beszélgetésen Mihályi Péter közgazdász azt állította, a falu középkori hagyomány és a 300 fő alatti települések életképtelenek. –Nem a fejlesztések mellett tette le a voksát, hanem a falvak ellehetetlenítése, a posták, iskolák és az orvosi rendelők bezárása mellett – fogalmazott a képviselő, aki hozzátette, 2010 után markáns változás állt be, onnantól középpontba került a vidék.