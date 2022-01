Hetven óriási vázlatfüzetben őrzi Körmend utóbbi évtizedeinek krónikáját Berényi László István, aki a saját maga szórakoztatására kezdte el gyűjteni a településsel kapcsolatos cikkeket. Minden napja úgy kezdődik, hogy átböngészi a Vas Népét. A megyei napilap Körmendre vonatkozó írásait 1985 óta gyűjti. Nem szakember, így a rendszerezést is a saját elgondolása alapján végzi, külön gyűjti például az intézményekkel, az oktatással, az egyházzal, a sporttal vagy az iparosok történetével foglalkozó cikkeket.

– Elkezdtem összerakni a régi fotóimat is, ezek nagy részét Tóth László Dodótól kaptam, de magam is fotózok, a képeket előhívatom, és bekerülnek a gyűjteménybe. Nagyjából 1979-től vannak fényképeim, akkor lett ugyanis újra városi rangú település Körmend – mondta az elhivatott gyűjtő, aki emellett a Körmendi Híradó című városi lap és a nagy múltú Rábavidék számait is összerendezi időrendben. Hogy hány cikk lehet öszszesen a Berényi-gyűjteményben? Ezt megsaccolni sem lehet. Annyi biztos, hogy tízezres nagyságrendű a városról szóló képes-írásos információbázis. Legutóbb a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium kérte el egy kiállításra Berényi László Istvántól az intézményre vonatkozó anyagot.

– Megtiszteltetés számomra, hogy a helyi gimnázium megkeresett, hogy segítsek a magyar kultúra napjára tervezett kiállításban. Örömmel tettem, hiszen az iskolára vonatkozó anyag elég gazdag, így lehetett szemezgetni belőle – mondta a gyűjtő. Berényi László István ma még aktív dolgozó, de nyártól nyugdíjas lesz. Vannak tervei, bízik abban, hogy onnantól majd több ideje lesz, és jobban tematizálhatja az összegyűjtött anyagot.