Ferenczi Katalin az édesanyjától és a nagymamájától tanult horgolni még gyermekkorában. A tudását anyukaként vette elő, azzal kezdte, hogy kis sapkát, kis takarót készítsen a gyermekeinek. A szobákban ezek a figurák díszítik a polcokat, a szekrényeket is, barátságossá teszik a háromgyermekes család otthonát. Itt van Hófehérke és a hét törpe, Frakk Károly bácsival, Vilma nénivel és a macskákkal, dr. Bubó Ursulával és Teknőc Ernővel, Rumcájsz – még Panka nélkül, a legkisebb Ugrifüles, Böbe baba a Futrinka utcából, Mazsolával, Tádéval, Manócskával, a Rókával és Varjú bácsival; és itt van 2022 első „szülöttje”, Mézga Géza.

Süsüt, a sárkányt a nemescsói könyvtárból kérte haza Kati a látogatásunk miatt, ott van kiállítva a vár népével együtt. A mesekiállítás nyolc évvel ezelőtt Csákberénybe készült, ahol egy országos mozgalom eredményeként – amelynek Kati az egyik Vas megyei fő horgolója volt – egy focipályányi horgolt takarót raktak öszsze a szorgos kezű asszonyok és lányok, hogy aztán kis takarók formájában szétosszák rászoruló gyerekeknek. A takarómozgalommal kezdett Kati mesefigurákat horgolni, az első mű egy háromfejű sárkány volt. Azóta a régi és az új mesék alakjait is horgolja, olyanokat is, amelyek neki jelentettek sokat, és olyanokat is, amelyeket a gyerekek kérnek.

Ferenczi Katalin Mézga Gézával, a háttérben sok-sok mesefiguraForrás: © Unger Tamás

Első gyermekének, a 11 éves Boginak egy kislányfigura a kedvence, a kilencéves Ádámnak egy manója van, amelyet az iskolába is hord magával. A manó nagy sztár lett, az osztálytársaknak is kellett, és Kati mindenkinek horgolt, ki milyen színűt kért. A hároméves Dani egy bárányt és egy zsiráfot nyúz, azokkal alszik. A rénszarvasnak az a története, hogy amikor Dani a születésekor kapott takarót kinőtte, annak visszabontott fonalából jöhetett létre. Kati sok speciális polipot – „koripot” – is horgolt koraszülötteknek, szervezetten, sokadmagával csinálták. Az icipici gyermekek az őket körülvevő zsinórok és csövek helyett ezeket a „korip”-karokat markolhatták, csak bizonyos módon csavarodhattak, hogy ne legyenek balesetveszélyesek.

Anya és fia, a hároméves Dani Forrás: © Unger Tamás

Kati a felhívásokat a közösségi oldalon látja, mert több horgolócsoportnak a tagja, és szívesen csatlakozik a jótékonysági kezdeményezésekhez. Például több száz szívecskét horgolt a Démétér Házért akcióban. Most az a terve – egy interneten talált ötlet nyomán –, hogy mindhárom gyermekének készít időjárás-takarót: visszakeresi, hogy a születési évükben melyik napon mi volt a középhőmérséklet – mindennap egy szín: az egy sor –, így horgolja majd meg a 365 soros, egyedi, színes takarókat.

Kati a férjétől ahhoz kapott fonalat, hogy horgoljon belőle boszit, ezzel ismerte el felesége jó megérzéseit. A falon pedig rendszámmal ellátott kék söprűt látunk, jelképesen ezzel lehetne fordulni egy kört, amikor valami bejön, amit anyuka előre megmondott. A rendszám a feleséget a helyén mutatja: Kati-001 – ez bizony a férfiúi dicséret kifejezésének humoros módja.