„Igazán élvezem az idényt, minden jól alakul, vezetjük a bajnokságot. Abban reménykedem, hogy minden hasonló mederben folyik majd tovább, sőt, képesek leszünk még egy kicsit többet is kihozni ebből az évből. Nagyon boldog vagyok, jól érzem magam a csapattársaim közt, bízom abban, hogy a következő években eljön az a pillanat is, hogy a London Stadiumban, a West Ham-szurkolók előtt is játéklehetőséget kapok. Kemény munka vár még rám addig, de alig várom, hogy lehetőséget kapjak. Nagy álmom, hogy abban a stadionban futballozhassak a West Hamért, remélem, hogy képes leszek valóra is váltani ezt a vágyamat” – nyilatkozta Hegyi a londoni klub hivatalos honlapjának.

A West Ham U23-as csapata jelenleg vezeti a Premier League 2 tabelláját, ráadásul a legkevesebb gólt kapta a ligában. A londoniak előnye két pont a Manchester Cityvel szemben, ám Hegyiék egy meccsel kevesebbet játszottak, mint üldözőik - írja a Nemzeti Sport.

A csapat ma este a Leicester City U23-asaival mérkőzik meg, utóbbi együttes jelenleg a 10. helyen áll a 14. csapatos főcsoportban.

Hegyi Krisztián a szombathelyi Lurkó UFC-ben ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, később az Illés Akadémia növendéke lett, majd 2019-ben szerződött a WHU-hoz.

A tehetséges kapus végigjárta a magyar utánpótlás-válogatottakat, az U16-os korosztálytól az U21-esig már több mint 30 alkalommal viselhette a címeres mezt. Jelenleg is az U21-es csapat keretének tagja.