A világjárvány tavaly a Bécsi Jégálomnak sem kedvezett. A szigorú intézkedések miatt ugyanis csak kisebb területen és kevesebb vendéggel nyithatta meg kapuit a főváros legszebb ideiglenes korcsolyapályája. Idén újra mertek nagyot álmodni a szervezők. 9.500 négyzetméteres összterületével a 26 évvel ezelőtti kezdetekhez képest már csaknem ötszörösére növekedett a bécsiek kedvenc téli sportpályája. Nemcsak a pálya hosszát növelték meg, de nagyobb lett a Sky Rink Jégterasz is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a romantikus fényáradatban úszó korcsolyapályákra és a Városháza Parkban kacskaringózó jégösvényre is - számolt be róla a magyarok.orf.at.

Bár a főváros különösen szigorú intézkedésekkel próbálja visszaszorítani a járvány ötödik hullámát, Bécs polgármestere éppen a járvány okozta nehézségek miatt tartja fontosnak a Bécsi Jégálom megnyitását. „Az intézkedések szigorú betartása mellett egy olyan szabadtéri élményt adhatunk a bécsieknek, ami mind a fizikai, mind a mentális egészségük javára szolgál" – nyilatkozta Michael Ludwig (SPÖ).

Fotó: wienereistraum.com/Christian Jobst

A járvány elleni védekezés egyik fontos lépéseként a korcsolyapályára idén először egy egyszeri regisztrációra is szükség van. A kígyózó sorok elkerülésének érdekében jegyvásárlásra és regisztrációra már online is van lehetőség. Ezután sorbanállás helyett csak az oltási illetve védettségi igazolást kell felmutatni. Bár közvetlenül a jégpályán szabadon korcsolyázhatnak a látogatók, a Jégálom összes többi területén 6 éves kortól kötelező az FFP2-es maszk viselése.

Összesen négy korcsolyapálya és a romantikus jégösvény várja a kezdő és haladó korizókat a Rathausplatzon 10:00 és 22:00 óra között. A kezdő korcsolyázók külön gyakorlópályán tanulhatják meg a téli sport csínját-bínját. A nyitvatartás utolsó fél órájára pedig már nem kell jegyet venni. A bécsi óvodák és iskolák pedig tanítási napokon, 10-16 óráig ingyen használhatják a Wiener Eistraum pályáját. A világ egyik legnagyobb és legszebb ideiglenes korcsolyapályája 2022. január 19. és március 6. között várja a látogatókat.