Nárai önkormányzatának tagjaival és más falubeliek kel is találkozott dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke. Az egyeztetésen áttekintették a településen megvalósult fejlesztéseket, és számba vették a közeljövő feladatait. A megbeszélésen dr. Hende Csaba kiemelte, hogy az elmúlt években a település vezetésével hatékony és eredményes volt az együttműködés. Ennek köszönhetően csak az elmúlt két évben több mint félmilliárd forint kormányzati támogatás érkezett a településre.

Németh Tamás polgármester a község nevében köszönetet mondott azért a munkáért, amellyel a képviselő segítette a település terveinek megvalósulását. A befejezett beruházások közül a legnagyobb értékű a csapadékvíz-elvezető rendszer 130 millió forintból megvalósult kiépítése. Százmillió forintból valósult meg az óvoda bővítése és felújítása. Többféle nyertes pályázat eredményeként külterületi és belterületi utak, járdák, hidak felújítására csaknem 210 millió forint jutott Náraiba. A Magyar falu program is számos projektet támogatott. A faluház felújítására 23,5 millió forint, az óvodai tornaszobára 9,1 millió forint, az óvodai játszótérre közel ötmillió forint, közterület-karbantartó eszközökre mintegy hárommillió, orvosi eszközökre 2,1 millió, elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlására 3,4 millió, a falu kisboltjára 1,6 millió forint jutott. A falusi civil alapból több helyi civil szervezet is kapott támogatást, mintegy 13 millió forint összegben.

Dr. Hende Csaba felhívta a figyelmet arra is, hogy több kormányzati pályázatot is kiírtak már, az általuk kínált újabb lehetőségekkel érdemes élni. Így például a Magyar falu program forrásai is megnyíltak. Németh Tamás polgármester jelezte, hogy szeretnék folytatni a járdák felújítását. A Belügyminisztérium pályázatára négy út felújítására is jelentkeznek. A közeljövő nagy terve az orvosi rendelő felújítása, erre a célra mintegy 60 millió forint kormányzati támogatást remélnek. De sok családot érintene Náraiban a játszótér felújítása is.