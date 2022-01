A 2023-ban esedékes évszázados jubileum jegyében egy éven át tartó országos fotópályázatot szerveztek a méhészek munkájának bemutatására Méhészek négy évszaka címmel – számolt be Makrai Attila, az egyesület elnöke. A pályázóknak a méhészettel kapcsolatos, négy fotóból álló sorozatot kell beküldeni, minden évszakból egy-egy képet. A pályázaton egy pályázó több pályamunkával is részt vehet. A pályázati kiírás az egyesület honlapján is olvasható. Szakmai zsűri dönt, értékes nyeremények várhatók.