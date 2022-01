Ágh Péter képviselő 2020 karácsonyán ígérte meg a répcelaki mentőknek, hogy jövő karácsonyra nekik is szerez egy tévét (akkor a kőszegi mentők kaptak). Betartotta az ígéretét, csak végül abban állapodtak meg, hogy nem karácsonykor, hanem január 5-én lesz az átadó.

A mentők örömmel vették az adományt, hiszen az utóbbi két évben – ahogyan minden egészségügyi dolgozó – extrém terhelésnek vannak kitéve, így mikor szabad percek adódnak, fontos a pihentető kikapcsolódás.

Forrás: Ohr Tibor

A képviselő elmondta, bízik abban, hogy sokat fogják nézni az új készüléket, hiszen ez azt jelentené, hogy nincsen sok dolguk. A mentők egyébként a koronavírusjárvány kitörése óta az önkormányzattól már több, a mindennapjaikat megkönnyítő berendezést kaptak, így lett mosó- és szárítógépük, valamint néhány kényelmes foteljük.

– Amikor két éve elindult a járvány és láttuk, hogy mekkora a gond, megkérdeztük, mivel tudnánk segíteni – idézte fel Szabó József polgármester az önkormányzati adományok történetét.

A mentőállomás vezetője, Nyáriné Giordan Gabriella – aki a felajánlást a kollégái nevében is megköszönte – elmondta, a járványhullámok felfutása rendre több munkát ad nekik is, mivel pedig peremterületen látják el a szolgálatot, Győr-Moson-Sopron megyéből is sok riasztást kapnak.