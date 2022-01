A bécsi energiaszolgálatató, a Wien Energie már javában arra készül, hogy 2022. január 7-től az erőművek, hulladékégetők telephelyére költöztesse és hermetikusan elzárja a külvilágtól a feladatra vállalkozó dolgozóit. A cél, hogy a várhatóan magas számú fertőzöttel járó ötödik járványhullámban is garantálni tudják az ellátás biztonságát. „A Wien Energie számára az a legfontosabb, hogy a bécsiek radiátorai mindig melegek legyenek és mindig legyen áram a lakásokban” – magyarázza a lépés hátterét Michael Strebl a vállalat ügyvezető bizottságának az elnöke. „Ez a lépés messzemenő ugyan, de elengedhetetlen ahhoz, hogy minden körülmények között garantálni tudjuk az ellátás biztonságát” – folytatja.

Hálóterem a Spittelaui Hulladékégetőben © Wien Energie

Az önkéntesek kiválasztása és orvosi felkészítése már el is kezdődött, egyelőre négy hétre költöznek be a Spittelaui, Flötzersteigi és Simmeringer Haide Hulladékégetőbe, ileltve a Simmeringi Erőműbe. Itt hálóhelyiségek, konyha, fürdő- és szabadidőszoba valamint pszichológus is a rendelkezésükre áll majd, hogy könnyebben átvészeljék ezt az időszakot.

De nem ez az első alkalom, hogy a Wien Energie erre a lépésre kényszerül: 2020 márciusában ötven dolgozója már egyszer vállalta a négyhetes izolációt, hogy ezzel akadályozzanak meg egy esetleges megfertőződést. Egy hónap után aztán – szigorú biztonsági intézkedések mellett – újra visszatértek a normál üzemmódhoz. Nem számoltak azonban fel mindent, hogy szükség esetén újra gyorsan el tudják szigetelni a dolgozókat a külvilágtól. A korábbi csapatból huszonketten újra vállalták a feladatot.

A Wien Energie-nél a koronavírus-járvány kitörése óta fokozott biztonsági intézkedések vannak érvényben. Rendszeresen tesztelik a dolgozókat, akiket az oltás felvételére ösztönöznek, kötelező az FFP2-es maszk, érintésmentesen zajlik a műszakváltás, válaszfalakat szereltek fel az irányítóteremben és akit tudtak, home office-ba küldtek.