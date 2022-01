Két módosításról döntött a közgyűlés a buszközlekedéshez kapcsolódóan: a 3H jelzésű busz február 1-jétől segíti két cég dolgozóinak munkába járását. Az egyik Vépi úton működő kft. ezért 3 millió forinttal járul hozzá a város kulturális programjainak megvalósulásához. Emellett pedig a Főkefe Közhasznú NKft. kérésének is eleget tett az önkormányzat: a 7H járat a telephely elől a munkarendhez igazodva indul – erről Horváth Soma alpolgármester beszélt. A város idei költségvetési kilátásait már Horváth Attila alpolgármester értékelte. Jelentős támogatást adnak a Szompark Kft. számára a zöldterület-gondozásra, parkfenntartásra, korábban mintegy 600 millió forintot említett.

A baloldali politikus azt mondta, nem számítanak kormányzati kompenzációra. Számításaik szerint 1,5-1,8 milliárd forint külső forrást kell betenni a rendszerbe, különben az hiányozni fog 2023-ban, így folytatják a „családi ezüst” értékesítését. Kérdésünkre: megérkezett-e az önkormányzat számlájára a több mint 800 millió forintos ingatlancsomag értékesítése kapcsán a vételár, Horváth Attila azt mondta, nem tudja, annak január végéig kell befolynia. Ám ezenfelül még szüksége van a városnak további 1,5-1,8 milliárd forint külső forrásra.

Bokányi Adrienn tanácsnok (ÉSZ) kitért rá, a polgármester nem kívánt élni azzal, hogy illetményét emeljék, azt a baloldali képviselők támogatták. Illés Károly frakcióvezető (Fidesz–KDNP) felhívta arra a figyelmet, hogy 2,3 milliárd forint maradvánnyal zárta a 2021-es pénzügyi évet az önkormányzat. Beszélt a baloldali aláírásgyűjtésről is, kiemelve: az nem a város érdekét, hanem a baloldali választási kampánycélokat szolgálja – mutatott rá. Tavaly 1,2 milliárd forint kompenzációt kapott fejlesztési célokra a város. A baloldali aláírásgyűjtés pénteken a város három helyszínén elkezdődött – ezt már Tóth Kálmán frakcióvezető (ÉSZ) mondta el.

A baloldali politikai akciót Koczka Tibor (Pro Savaria) is támogatja – ezt is megtudtuk. Németh Ákos tanácsnok (ÉSZ) kitért arra, hogy közös munka eredménye, és egyhangúlag fogadták el Szombathely önkéntes koncepcióját és stratégiáját. A Fenyő, Korpás, Eper és Áfonya utcák magánkézben lévő útjai kapcsán kérte, hogy azok önkormányzati átvételét tárgyalja mihamarabb a közgyűlés – ezt is elmondta Czeglédy Csaba (független).