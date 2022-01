Az alsósági katolikus templom oltára és lélekharangja is Kresznericsnek köszönhető. És bár ábrázolás nem maradt fönn róla, nem nehéz elhinni, hogy olyan volt, amilyennek a templomkertben 2016-ban, születésének 250. évfordulóján felállított mellszobor láttatja: szelíd, komoly és okos. 2016-ot Kresznerics-emlékévvé nyilvánította a celldömölki önkormányzat, de a Kresznerics-tisztelet jóval korábban kezdődött.

Igaz, volt idő – ahogyan az évfordulós koszorúzás szónoka, a celldömölki honismereti munkaközösség elnöke, Lendvay Istvánné tanárnő emlékeztetett rá –, amikor senki sem tudta, hogy az alsósági katolikus temető bejáratától alig karnyújtásnyira található, bozóttal benőtt sírban ki nyugszik.

Lendvay Istvánné arról is beszélt: Zongor Ferenc, az (akkor még önálló) alsósági általános iskola egykori igazgatója kezdeményezésére derült fény arra, hogy a rózsaszín márványból készült síremlék Kresznerics Ferencnek készült. A szombathelyi líceum elismert tudós tanára – aki például Széchenyi Istvánt is tanította, vizsgáztatta – 1812-ben került Alsóságra, itt teljesedett ki tudományos munkája, itt halt meg 1832-ben. Halálának 190. évfordulóján a város és a városi intézmények vezetői helyezték el az emlékezés koszorúit a sírján, az eseményen több Kresznerics-díjas is részt vett. Ma este pedig kiderül, hogy az idei magyar kultúra napja alkalmából kik kapják meg a város Kresznerics-díját.