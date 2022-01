Nem mindenki élhet a „kegyes halál” lehetőségével. A január 1-jén hatályba lépett jogszabály szerint a betegségük végső stádiumában lévő, illetve állandó fájdalmas betegségben szenvedő felnőttek részesülhetnek benne. A törvény szerint a beteget két orvosnak kell megvizsgálnia. Az egyiküknek palliatív specialistának (a beteg támogatásával és komfortérzetének minél teljesebb ki elégítésével foglalkozó szakembernek) kell lennie. Minden esetben meg kell állapítaniuk, hogy a páciens képes- e az önálló döntéshozatalra – számol be az MTI. Az eutanázia előtt legalább 12 hétnek kell eltelnie, hogy biztosak legyenek abban, hogy a kérelmet nem átmeneti válságos állapotban nyújtották be. Végstádiumban lévő betegeknél ez az idő két hétre csökken. – Ez a törvény tiszteletben tartja az emberi méltóságot – mondta Alma Zadic osztrák egészségügyi miniszter, aki szerint a törvénynek az is célja, hogy „senki ne válassza a halált, ha vannak más lehetőségek”.