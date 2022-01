Márki-Zay Péter szokásos vasárnap esi bejelentkezése során Péterfi Judit közreműködése ellenére is tett közfelháborodást keltő kijelentéseket. A baloldal miniszterelnök-jelöltje többek között fogyatékos újságírókról és Fidesz-ügynök kommentelőkről is beszélt. Kijelentései miatt nyilvános bocsánatkérésre szólította fel Márki-Zayt a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. „A zéró toleranciát várjuk el, az ilyen tett nem relativizálható, nem lehet pusztán nyelvbotlásként, elhamarkodott kijelentésként kezelni” – közölte a szervezet.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor nemcsak sértő, de cáfolható kijelentést is tett élő bejelentkezése során - írja a Mandiner. Márki-Zay beszéde során például arra is kitért, hogy szerinte csupán a „szájába szeretnék adni”, hogy szülészeteket és sürgősségi ellátásokat zárna be vidéken, miközben a Fidesz szerinte „megszüntette” a traumatológiát Szombathelyen.

Márki-Zay Péter vasárnap esti bejelentkezésében úgy fogalmazott: „tehát egy olyat adnak a számba, hogy én meg akartok szüntetni bárhol szülészetet vagy sürgősséget, miközben a Fidesz megszüntette a szülészetet Makón, a traumatológiát Szombathelyen. [...] És az ellenzéket vádolják arra, hogy ilyennel készül?”

A Mandiner a térség országgyűlési képviselőjét is megkérdezte a szombathelyi traumatológia bezárásáról

Mint Hende Csaba fogalmazott: „a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórház az ország egyik legjelentősebb, regionális szerepet betöltő kórháza. 1300 ággyal és mintegy 2000 dolgozóval működik. Kiemelkedő szakmai munkát végez. Természetesen a traumatológia az országban az egyik legmagasabb szinten működött, működik, és fog működni”.

A politikus hozzátette: "Nem tudom, hogy Márki-Zay Péter honnan vesz ilyen csacsiságokat”.

Márki-Zay Péter fent idézett kijelentését a szombathelyi traumatológiáról az alábbi videóban (26:41-től kezdődően) hallgathatja vissza: