A MCC szombathelyi képzési központja 2022-ben első alkalommal szervezett nyilvános rendezvényt, amely mindjárt telt ház előtt zajlott. A pódiumbeszélgetés moderátora Rettegi Zsolt volt, vendégként pedig dr. Székely János megyés püspök és dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus, az MCC Jogi Iskolájának vezetője osztotta meg gondolatait.

A beszélgetés alapjául Rod Dreher Szent Benedek válaszútján című könyve szolgált. Szó esett arról, hogy hol tart ma a kereszténység, és mit jelent hívőnek lenni egy kereszténység utáni korban. – Látjuk az értékek eltűnését, mindez hasonló ahhoz az özönvízhez, amiről a Biblia is ír – hangzott el a beszélgetésen. Érintették azt is, mi fenyegeti ma a kereszténységet, és az egyház időtállóságáról is beszélgettek a résztvevők.