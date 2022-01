Novemberben adtunk hírt arról az öt rackából álló kis birkanyájról, mely egy cáki magánbirtokról szökött el. Az ősszel főként a Pogány-völgy és az Enikő-forrás térségében látták többen is az állatokat, de az Óház környékén is találkoztak velük kirándulók. Akkor, nem kis szerencsével lapunk fotóriporterének is sikerült lencsevégre kapni a Pogány-völgy oldalában sütkérező juhokat. Cikkünk nyomán sokan ajánlották fel segítségüket az állatok megmentésére. Többen ideiglenesen az elhelyezésükről is gondoskodtak volna.

Olvasóink kérésére utánajártunk, merre járnak a szökevény birkák. Kovács-Lukács Renáta, a Pogányokban lakó polgári természetőr internetes bejegyzéséből kaptunk hírt először a szakadár rackákról. Kérdésünkre most elmondta, hogy a Pogány-völgy környékén az utóbbi időben nem látta a szökevény juhokat, de ismerősei a Vörös kereszt és az Óház környékén találkoztak velük. Vadászok is megerősítették, hogy a napokban a Vörös kereszt közelében látták az aprócska nyájat.

Megkerestük a rackák Svájcban élő gazdáját, aki elmondta, hogy cikkünk megjelenése után ő is megbizonyosodott arról, hogy háziállatokról lévén szó, a vadászok nem lőhetik le a rackákat. Megkereste az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy altatólövedékes módszerrel segítsenek befogni az állatokat. Ez kivitelezhetetlennek bizonyult, ugyanis a nemzeti park munkatársain kívül egy állatorvosnak is jelen kellett volna lennie a kilövésnél. Mindezt hegyvidéki terepen, kivadult és kellően fürge állatokkal szemben kellett volna megvalósítani. Egyelőre nem látja a megoldást.

Megkerestük Kenesei Istvánt, a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének fővadászát, aki elmondta: a befogásra vannak módszerek és eszközök. Beetetéssel oda lehet szoktatni az állatokat egy helyre, különösen ínséges időben, a befogókarámmal, befogóketreccel sikerülhet a „mutatvány”.