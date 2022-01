Az egyik egy bruttó tízmillió forintos univerzális, eszközhordó munkagép (traktor), a másik egy bruttó ötmillió forintos, 3,8 méter kinyúlású rézsűkasza. Horváth Károly polgármester elmondta: az univerzális eszközhordóra majd később lehet szerelni pótkocsit, grédert, hótolót, ezek kisebb költséggel beszerezhetők. Maga az eszközhordó volt a nagy beruházás, amihez elnyerték a támogatást.

A széles fűkaszára azért volt szükség, mert U alakban körbeveszi a települést egy árvízvédelmi töltésrendszer, amit eddig kézi erővel tartottak karban, most pedig ezzel a kaszával le és fel tudnak nyúlni a töltésre. Alkalmazni tudják a közterületek, utak, helyi szinten fontos mezőgazdasági utak rendben tartásához is.

Ágh Péter országgyűlési képviselő az eredményes pályázatot úgy kommentálta: – Kiemelt célunk, hogy a kistelepülések fejlesztési igényeit lépésről lépésre megoldhassuk. A kormány ezért indította el a Magyar falu programot. Chernelházadamonya korábban falubuszra kapott közel 15 milliós forrást, 2021-ben pedig szintén 15 millió forintos támogatásban részesültek, ebből szerezték be a közterületet rendben tartó eszközöket. A település megközelíthetőségét is érintette a közelben zajló mesterházi útfelújítás. Közös célunk, hogy Chernelházadamonya előrehaladását a jövőben is szolgáljuk.