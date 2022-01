A faluház épületében működik az Egyházasrádóci Közös Hivatal kirendeltségeként a helyi önkormányzat, valamint a falugondnoki, a háziorvosi és védőnői szolgálat is. Az épület legnagyobb helyisége közösségi térként funkcionál.

– Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 2002- ben részlegesen felújította az épület hivatali részét, majd 2007-ben az orvosi rendelőt tette komfortossá – tudtuk meg Németh Tamás polgármestertől. Teljes felújításra nem volt lehetőségük, a tető állapota mostanra leromlott. Nagyobb esőzések során beázásokat tapasztaltak, ezért időszerűvé vált a héjazat cseréje és a födémszigetelés. A Magyar falu program csaknem húszmilliós pályázati támogatásából a tetőszerkezet teljes felújítása valósul meg. A bontás után kiegyenlítéssel kezdi a munkát a kivitelező, majd az újralécezés után fólia és betoncserép kerül az épületre. Bádogosmunkával is számolnak, új ereszek és lefolyócsatornák is készülnek. A munkálatok várhatóan március végén, április elején kezdődnek el – mondta a polgármester.

V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a kormány részfelújítások esetében is nyújt támogatást, ez történt most Egyházashollóson is. A Magyar falu program tartaléklistájáról került az önkormányzat a nyertes pályázók közé tavaly decemberben.

– A település az elmúlt években számos beruházást valósított meg pályázati forrásból, ezek közül a legnagyobb a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése volt. Megújult az óvoda, több útszakasz kapott új burkolatot. A helyi önkormányzat saját erejéből is igyekszik felújítani, fejleszteni, ez becsülendő. Most a faluház tetőszerkezete került sorra, ezzel egy újabb részfeladatot old meg a település, erre a pályázati kiírás lehetőséget ad – összegzett a képviselő.