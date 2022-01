– Hétfőn adtuk át a területet a kivitelezőnek, a szakemberek már gőzerővel dolgoznak, a felújítás befejezésének határideje augusztus 31-e. Sürgetjük a munkát, hogy minél előbb költözni tudjon a rendelő, mert jelenleg a szomszédos épületben, a közösségi térben fogadja a betegeket a doktornő – mondta Szekeres Zsuzsanna polgármester, hozzátéve: az önkormányzat saját erőből nem tudta volna felújítani az épületet, így különösen nagy öröm, hogy pályázati forráshoz jutottak.

A polgármester megköszönte V. Németh Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének a támogató hozzáállást. A település orvosi rendelője valamikor az 1970-es években épült, és már messze nem volt alkalmas arra, hogy ott lássák el a betegeket. A rendelő falszomszédságában lévő szolgálati lakást korábban eladta az önkormányzat, így most egy 67 négyzetméteres épületrész újul meg. Jelenleg csak a főfalak állnak. Az épületben külön helyiséget alakítanak ki az asszisztensnek, külön lesz az orvosi vizsgáló, megújulnak a vizesblokkok és az akadálymentesítést is megoldják. Kicserélik a tetőt, új lesz a teljes gépészeti rész és az épület szigetelésére is sor kerül. A bejárat változik, nem utcafrontról, hanem az épület jobb oldalán lehet majd megközelíteni a rendelőt.

– A háziorvosi praxis a kisunyomi önkormányzaté, a munkát 2019-től helyettesítésben látja el dr. László Eszter, az itt élők nagy örömére – mondta még a polgármester. Dr. László Eszter háziorvos is hangsúlyozta, hogy szükségszerű volt a rendelő felújítása, hiszen ma már nem felelt meg a szakmai követelményeknek. – A pandémia mutatta meg igazán, hogy változtatni kell, hiszen a fertőző betegek és a nem fertőzők elkülönítésére, valamint a higiéniára nagyon kell figyelnünk – tette hozzá a doktornő. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő elöljáróban azt emelte ki, hogy Kisunyomban méltatlan körülmények között folyt az egészségügyi ellátás, csak egy ablaktalan vizsgáló állt rendelkezésre, amelyben ráadásul ott volt a kazán is.

– Tucatnyi rendelő újult meg a körzetemben, ez számomra örömteli, hiszen a pandémia során megtapasztalhattuk, hogy az embereknek mi a fontos. Én magam is az elsők között említem az orvosi ellátás minőségét, amelyhez a humán háttér adott, de a korszerű környezetet biztosítani kell, nem csak a városokban, hanem a kisebb településeken is – mondta végszóként a képviselő.