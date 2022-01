Gyümölcsleveket, lekvárokat, szörpöket, aszalványokat készítenek. Mindehhez maguk termelik meg a gyümölcsöt. Mintegy négy hektáron, évről évre több ezer körte- szilva-, és almafa egészséges fejlődéséről kell gondoskodniuk. A nádasdi gyümölcsészetben mindig sok a munka. Az enyhe téli napokon jól lehet haladni a metszéssel, de most van soron a fák drótkefézése is. Rimóczi Péter azonban jól tudja, hogy ez a kellemes januári időjárás nem jelent feltétlenül jót. – Már sok éve nincs rendes tél, nincs fagy, nincs elég csapadék – summázza a helyzetet a gyümölcskertész.

– Többéves folyamat eredményeként minden kártevő felszaporodott. Most az egyik legnagyobb veszélyt a rágcsálók jelentik. Az egerek és a pockok. Kirágják a fák tövét. Akár 90 százalékos kárt is csinálhatnak. A friss telepítést, de akár a tízéves gyümölcsöst is teljesen tönkretehetik. Alul kihegyezik a fát, olyan lesz, mint a ceruza. Már láttam olyat, hogy úgy összeborult a gyümölcsös, mint a dominó. Meg lehet előzni azonban a pocok kártételét mélytárcsázással vagy szöges hengerrel. Megoldás lehet a „T” fák kihelyezése ragadozó madaraknak. Az egerészölyv összeszedi őket. Ezzel mi is próbálkoztunk, de a kutyák elzavarták a madarakat. Az őzek, szarvasok, vaddisznók ellen egy kuvasz és egy puli védi a birtokot. A vadvédelmi kerítés önmagában nem lenne elég.