A polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése során kicserélték a nyílászárókat, külső szigetelést kapott a két épület. Új a kazán, és napelem is rásegít a fűtési rendszer optimális működésére. Ezt már Németh Dezső polgármester mondta el tegnap délelőtt az átadón. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos avatóbeszédében kifejtette, hogy a kistelepüléseken megvalósult eredményes beruházások sora annak köszönhető, hogy 2010 után a kormány megteremtette ennek lehetőségét.

– Ehhez kemény döntésekre is szükség volt – fejtette ki V. Németh Zsolt. – Például az idő előtti nyugdíjra jogosultak körének szűkítése akkor nem mindenkinek tetszett. Ma viszont egymillióval több ember dolgozik. Így több forrás jut fejlesztésekre is. A kormány arról is döntött, hogy nem mond le a falvakról, még a 300 főnél kisebb lélekszámú településekről sem. Létrehozta a Magyar falu programot, elindult a falusi csok. Mindezek hatására sok kistelepülésen megfordult a trend, nő a lakosság létszáma – mondta az ország gyűlési képviselő.

Marton Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében utalt arra, hogy jelentős kormányzati döntés volt a konszolidáció is, amivel elengedték a települések adósságát. Az önrész nélküli pályázatokkal azt is segítették, hogy ez a helyzet fenn is maradjon. Kiemelte, hogy a megyei közgyűlésnek fontos szerepe van a TOP-os beruházások utánkövetésében is. A megújult épületeket Kendeh-Kirchknopf László Domokos evangélikus lelkész, a katolikus egyház részéről Déri Péter plébános is megáldotta.