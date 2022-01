Az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki az erős szél veszélye miatt.

A délelőtti órákban egyre nagyobb területen viharossá fokozódik az északnyugati szél. A délnyugati tájak és az északkeleti határvidék kivételével erősen viharos széllökésekre (> 90 km/h) is számítani kell. Elsősorban az ország északi területein akár 100 km/h-t meghaladó széllökések sem kizártak, a magasabban fekvő területeken 110 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A légmozgás csak a késő éjszakai órákban veszít erejéből. (Az időjárási helyzet függvényében akár a piros fokozat kiadása is indokolt lehet.) - írja az OMSZ.

Vasárnap napközben az északkeleti országrészben az intenzív záporokat egy-egy villámlás, dörgés is kísérheti.

A Katasztrófavédelem is közleményben tájékoztatott:

A meteorológiai szolgálat másodfokú, narancs riasztást adott ki több megyére az erős szél miatt. Vasárnap országszerte viharos szélre lehet számítani.

Akár száz kilométer/órát meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Az ilyen erős szél faágakat törhet le, fákat dönthet ki, megbonthatja az épületek tetejét.

A ház környékéről érdemes összegyűjteni és fedett helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat és kárt okozhat velük. Az erős szélben kidőlő fák elszakíthatják az elektromos vezetékeket. Ha bárki elszakadt vezetékkel, veszélyes helyzettel találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Több százezren áram nélkül, egy ember meghalt Lengyelországban

Lengyelországban is gondokat okozott a viharos szél, több mint 680 ezer háztartás maradt áram nélkül, egy ember életét vesztette - közölte vasárnap reggel a lengyel közszolgálati televízió (TVP Info) - tájékoztatott az MTI.

A tájékoztatás szerint a tűzoltókat hajnali 6 óráig több mint négyezer alkalommal riasztották. A tengermelléki Tluczewo településen fa dőlt rá egy közúton haladó személygépkocsira, ennek négy utasa közül az egyik életét vesztette, egy másik megsérült.



A kormány biztonsági központja (RCB) közölte: reggelre 681 ezer 371 háztartásban nincs villany. Az erős szél miatt az országos meteorológiai szolgálat vasárnapra virradóan az ország nagyobb részére másodfokú riasztást adott ki.



A tengermelléki térségben vasárnap a legmagasabb, harmadfokú riasztás van érvényben, ott a széllökések az óránkénti 120-130 kilométeres sebességet is elérhetik. A Balti-tenger lengyelországi partjainál a Beaufort skála szerinti 11-es szélerősségre is lehet számítani.