Németh Szabolcs, a szombathelyiek vezetőőedzője több játékosára sem számíthatott a Rába-partján. Sérülés illetve betegség miatt Délczeg Gergely, Simut Mario, Devecseri Szilárd, Csató Martin, Szekér Ádám, Tóth-Gábor Kristóf, Horváth Rajmund játékára sem számíthatott, míg a csapatkapitány Németh Milán öt sárga lapja miatt nem játszhatott, a télen igazolt Liviu Antalnak pedig nincsenek rendben a papírjai.



A vasárnapra jósolt szélvihar nem csak Vas, hanem Győr-Moson-Sopron megyére is lecsapott, orkánerejű szélben kezdődött a mérkőzés. Mintegy 300 Haladás-szurkoló buzdítása mellett a szombathelyiek indították jobban a nyugat-dunántúli rangadót, magukhoz ragadták a kezdeményezést és beszorították saját térfelükre ellenfelüket. Lendületesen futballoztak a vendégek, mindkét oldalon többször is megbontották a győri védelmet. Egyáltalán nem volt meglepetés, hogy bő negyedóra elteltével Tóth Milán révén megszerezte a vezetést a Haladás. A gól után is a vendégek voltak az aktívabbak, a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a jól futballozó szombathelyiekkel. A pályán és a – a vendégszurkolóknak köszönhetően – a lelátón is vasi fölény volt. Félóra elteltével kiegyenlítetté vált a játék, a hazaiak is vezettek néhány támadást.

Szünet után veszélyesebben kezdtek a szél által támogatott hazaiak. Jó iramú, változatos a meccs, mindkét csapat igyekezett tempósan futballozni. A félidő közepén a szombathelyiek ismét rátettek egy lapáttal és kétgólosra növelték előnyüket – Tóth Milán duplázott. Az idő fogytával a hazaiak egyre idegesebbekké váltak, a szombathelyiek viszont szervezetten, stabilan futballoztak – ha kellett egymást is kisegítették. A hazaiak egyre kevésbé hittek abban, hogy gólt, gólokat szereznek, ha helyzetbe is kerültek – akkor is lesre futottak. Vagy ha nem, akkor Rózsa védett. Sőt, a hajrában a Hali egy gyors kontra után újabb gólt szerezhetett volna.



A Szombathelyi Haladás végig uralta a meccset, védekezésben és támadásban is felülmúlta ellenfelét, szép győzelmet aratott.