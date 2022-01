Frissítve:

9.30

Többen jelezték az Oladi lakótelep közösségi oldalán vasárnap reggel, hogy a Kodály Zoltán utca és a Nagy László utca lakásaiban hidegek maradtak a radiátorok. Kérdésünkre a Távhő diszpécser szolgálata 9.30-kor azt a tájékoztatást adta, hogy meghibásodás történt az Olad 1-es hőközpontban. A helyreállítás már folyamatban van, a kollegák kint vannak a helyszínen és gőzerővel dolgoznak a hiba elhárításán. Már ekkor részlegesen el is tudtak indulni a fűtéssel, és azt ígérték, rövidesen minden otthonba visszatér a meleg.

8.00

Több olvasónk is írta, hogy a kora reggeli óráktól kezdve nincsen fűtés Szombathely oladi városrészének több pontján. Az Olad, a mi otthonunk Facebook-csoportban is jelezték a problémát, a bejegyzés alatt pedig csak úgy záporoznak a hozzászólások, sokan számolnak be hasonló problémáról. A lakók leírják, hogy hangos zajra ébredtek, ami állításuk szerint a rendszerből jött, azóta pedig hidegek a radiátorok. Különösen rosszkor jött ez a meghibásodás, hiszen a vasi megyeszékhelyen még reggel 8 óra körül is mínusz 5 fokot lehetett mérni.