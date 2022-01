– Kezdjük azzal, hogy jól vagyok, napról napra erősebb. Már csak kontroll-vizsgálatokra kell visszajárnom a klinikára – mondta a Borsnak a 46 esztendős atléta. – Az otthonomban kipakoltak egy szobát, azt használom meg steril helyiségként, Egy barátom nanotechnológiás fertőtlenítéssel kitakarította, így teljes biztonságban vagyok.

Fazekast egyedül az bántja, hogy hónapok óta továbbra sem ölelhette még magához kislányát, Rékát.

– Végre nem csak videón, vagy telefonon tudunk egymással beszélni. Ott élnek velem a lakásban, a közös helyiségekben pedig maszkot viselünk. Ez a legfontosabb most, hogy ne fertőződjek meg és még a nátha is elkerüljön.

Fazekas már a kórházban, nem sokkal a műtétje után is sétált a folyosókon, vagy a kertben, most azonban már egyre többet vállal. Napi 2-3 kilométert is elbír az új szívével, persze csakis addig, amíg kényelmes és nem fárasztó a számára. Korábban írtunk arról, hogy a diszkoszvető ősz óta a klinikán várt az új szívre, melyet végül Németországból kapott meg. Ezt annak is “köszönheti”, hogy a koronavírus miatt ott szüneteltetik a hasonló műtéteket, így Fazekasé lehetett az új “ketyegő”.