– A divatos ponty mellé került csuka és süllő is, telepítettünk öt mázsa compót, a doktorhalat ugyan elvinni nem lehet, de szerintem a legszebb halat kifogni is élmény. A tagság részéről korábban igényelt dévérkeszeg beszerzéséhez a megyei szövetség segítségét vettük igénybe – mondta el a telepítésekről Tóth Lajos, az egyesület elnöke. Mindez úgy volt lehetséges, hogy a sárvári egyesület visszatért a megyei és az országos szövetség kötelékébe, megkezdték a minden fél számára gyümölcsöző együttműködést.

Így például a sárváriak már maguk is árusíthatják az állami horgászjegyeket. Az egyesület nem emelte a területi engedélyek árát, hanem a kifogható halak mennyiségét korlátozta. – Sok egyesület megemelte a területi jegyek árát, azonban mi a tavalyi közgyűlésünkön úgy döntöttünk, hogy nem ezt az utat járjuk. Harmincezer forint maradt a két tóra a jegy, viszont a fogási kvótát csökkentettük. A harmincöt fogható nemes hal mennyiségét huszonötre vettük vissza. A harcsa kivételével csak öt lehet ebből a ragadozó hal – szólt a szabályokról Tóth Lajos.

A Csónakázó- és a Téglagyári-tavon az önkormányzattal kötött haszonbérleti szerződés szerint továbbra is az egyesület gyakorolja horgászati jogot, ám ez azt is jelenti, hogy nekik kell gondoskodniuk a környezet karbantartásáról. Ennek szellemében elkezdődött – megint hétvégenként szakítva erre a tevékenységre időt – a közösségi-társadalmi munka a tavak körül, ami természetesen nem kötelező, de aki abban részt vesz, pénzbeli jóváírást kap. A téli időszakban kerül sor többek között a nádvágásra is. – A levágott nád égetése miatt a Csónakázó-tó környékén többen kifogást emeltek. De ez a probléma is megoldódott, többé hasonló panasz nem érkezhet. Egyesületünk saját költségén egy aprítókészüléket vásárolt, amivel ledaráljuk a nádat és így humuszoljuk – számolt be a környezetbarát megoldásról a sárvári horgászegyesület elnöke, Tóth Lajos.