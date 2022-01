2019 legsikeresebb filmjével, Bong Joon-ho alkotásával, az Élősködőkkel nyitott a klub múlt héten. A folytatásban Philippe Godeau francia–szenegáli filmdrámája, a Yao utazása következik. Ezt a 2013-as lengyel–dán alkotás, az Ida követi. A film 2015-ben Oscart kapott, rendezője Pawel Pawlikowski. Portré a lángoló fiatal lányról – ez a címe annak a francia romantikus-történelmi filmnek, amelyet Céline Sciamma rendezett.

Ezt és Bagota Béla első nagyjátékfilmjét, a Valan – Az angyalok völgye című alkotást is megnézhetik a kultúrházba zarándoklók. Kafarnaum – A remény útja – 2018-ban Cannes-ban három díjat nyert és az újonnan alapított polgárjogi elismerést, a polgárság díját is elnyerte. Rendezője, Nadine Labaki libanoni filmrendező Bejrút és a nagyobb városok nyomornegyedeinek súlyos helyzetét akarta reflektorfénybe állítani. Most Vépen is látható lesz a mozi.

Az amerikai függetlenfilm meghatározó alakja, Noah Baumbach rendező Francis Ha című vígjátéka a New York-i huszonévesek útkeresését, mindennapjait ábrázolja – ez zárja a vetítések sorát. Továbbra is Meskó Krisztián, a filmklub vezetője vezeti fel a vetítéseket és kezdeményez beszélgetést, miután a filmek végén lefut a stáblista.