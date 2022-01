A Savaria Filmakadémia Egyesület az építészet, formatervezés és a kulturális értékek témakörében várja a rövid és egész estés dokumentumfilmeket, kisjátékfilmeket a Kárpát-medence területéről. Nevezni február 28-áig, a www. savariafilmszemle.hu oldalon lehetséges. Lovass Tibor, az egyesület elnöke elmondta: a Savaria Filmszemle mellett szakmai konferenciát és díjátadó gálát is rendeznek; a zsűri által kiválasztott versenyfilmeket pedig idén először a szemle napjaiban a belváros kávézóiban is levetítik, ahol az alkotókkal személyesen is találkozhatnak a vendégek.

A versenyfilmek ingyenes vetítésének, valamint a filmszemlét záró díjátadó gálának az Agora – Savaria Filmszínház ad otthont. A szemle másik helyszíne a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület előadóterme lesz, ahol a konferenciát tartják. 2022-től az egyesület tevékenysége kiterjed filmklubok, filmes szakkörök létrehozására. Online tartalmakat, audiovizuális anyagokat is közzétesznek a filmbarátok és film iránt érdeklődők számára – erről Simon Ádám, az egyesület titkára beszélt.