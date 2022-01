Dr. Villányi Eszter, ének-zeneés orosztanár, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán tanított tizenkét évig, a lektorátus vezetője volt, majd a szombathelyi önkormányzat nemzetközi ügyintézője lett, aztán kikerült a felsőőri kétnyelvű gimnáziumba tanítani, és színpadi műsorokat készített. Hat éve nyugdíjba ment, de még mindig hívják a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületbe.

Mester Ákos az egyik tanítványa volt, zongorázott nála, kiderült róla, hogy színésztehetség, és forgatókönyveket írtak együtt. Mester Ákos mehetett volna a kétnyelvű gimnázium után német egyetemre is, de ő Magyarországon maradt. Az érettségi előtti évben szervezett az iskola egyetemlátogatásokat, voltak Bécsben is. Archeológus szeretett volna lenni, de jött egy kattanás, és abból filmezés lett. Akkor még Bécsben nem volt filmes akadémia – azóta már van –, ezért Budapestre felvételizett, többször is.

A Polifilmben végzett mint mozgóképgyártó (videóműsor-készítő). 2016- ban mozgóképkultúra BA, 2018-ban mozgóképművész MA diplomát szerzett az Eszterházy Károly Egyetemen Egerben. Szabadúszó filmes, rendezett, fényképezett, írt, vágott különböző mozgóképes projektekben, a tévéreklámtól a nagyjátékfilmig. Az esten vetítették azt a dokumentumfilmjét, amelynek küldetése az őrvidéki magyarok történelmének, kultúrájának, mai helyzetének és jövőképének ismertetése.

Megtudjuk, hogy az őrvidéki magyarok kisnemesi határőrök voltak, és valószínűleg a székely–magyar törzstől származnak, akik a hunok utódainak tartják magukat. A film szereplői elmondják, hogy van Burgenlandban egy „ébredés” a „határőr-tudatot” illetően. Egy képzőművész meséli, hogy a dédanyjától hallott a burgenlandi székelyekről, és sokáig azt hitte, hogy a mama csak kitalálta az egészet, mígnem felnőttként utánaolvasott, és megerősítést nyert, hogy a történet igaz: székely eredetű lakosság került ide. „Legyen itt a székhelyetek, itt székeljetek!” A székelyek rendkívüli vitalitását is említik a filmben, és azt, hogy az ismeretterjesztés révén tűzmadárként képes feléledni a „székely tudat”.