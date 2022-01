Hajnalban a Tiszántúlon még előfordul vegyes csapadék, majd a sokfelé viharos északnyugati szél hatására csökken a felhőzet - írja a köpönyeg.hu előrejelzésében. A felhőátvonulásokból futó záporok, hózáporok alakulnak ki. Hajnalban 4, délután 8 fok között alakul a hőmérséklet Vas megyében. Erős hidegfronti hatás érvényesül.

Orvosmeteorológia

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - ez szintén a köpönyeg.hu-n olvasható.