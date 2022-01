Összesen mintegy 176 millió forintnyi pályázati forráshoz jutott Dozmat az elmúlt években, ebből az összegből a többi közt utak újultak meg, korszerűsítették a közösségi teret, továbbá bér-, illetve rendkívüli önkormányzati támogatást is kapott a település.

Mindezekről szó esett kedden este azon a találkozón, amelyen dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, országgyűlési képviselő egyeztetett a falu vezetőségével. Elhangzott, a Magyar falu program révén kisbolt nyílik Dozmaton, így hosszú évek után újra adott lesz a mindennapi bevásárlás lehetősége az itt élők számára. Gombor György polgármester ismertette a fontosabb célkitűzéseket, majd a község vezetése dr. Hende Csaba támogatását kérte a most kiírt Magyar falu program pályázatai kapcsán. Ezek közül a legfontosabbaknak egy garázsépület felújítása, illetve annak közművesítése tűnik, ebben kapna ugyanis helyet a korábban szintén pályázati támogatásból vásárolt falubusz.

A beruházás mintegy 10 millió forintba kerül. Fogadóórát is tartott kedden este dr. Hende Csaba. Mint mondta, munkája egyik legfontosabb és legjobb részének tartja a választókörzetben élőkkel való találkozást, beszélgetést.

– Megtisztelő módon a polgármester és a képviselő-testület tagjai is részt vettek az eseményen, ami nagyon hasznos volt, hiszen ők ismerik a legjobban a helyi problémákat. Így számos kérdést rövidre tudtunk zárni, de kaptam újabb megoldandó feladatokat is. Felmerült például a telekalakítások kérdése és azok jogi szabályozása, illetve még hiányzó járdafelújítási ügyek is terítékre kerültek. Jó hangulatban, közmegelégedéssel zárult az este – tájékoztatta lapunkat az országgyűlési képviselő.