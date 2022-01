Míg az ország nagy részén fehér ruhába öltözött a táj a hétvégén, a nyugati határszélen csak hétfőn éjjel egyórától esett a hó huzamosabb ideig. Összesen 6-7 milliméternyi, vegyes halmazállapotú csapadék hullott térségünkben, majd a hajnali ónos szitálás után a nyirkos ködtakaró tegnap délután feloszlott.

Pétervári Tibor azt mondja: a néhány centiméternyi hótakaró elég ahhoz, hogy éjszaka tovább csökkenjen a hőmérséklet: -5– -10 Celsius-fokot mérhetünk majd. Napközben a pára és a köd lesz az uralkodó, de egy-egy futó hózápor bármikor előfordulhat. Péntekig 5 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk a legmelegebb órákban, majd pénteken, egy hidegfront hatására – amely felkeveri a légkört – néhány fokkal még magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála.

A szakértő megmagyarázza: ez első hallásra ellentmondásnak tűnik, de a téli hónapokban gyakori jelenség. A front egyébként erős széllökéseket igen, de jelentős mennyiségű csapadékot nem hoz magával. A sokéves átlag szerint azonban legalább még egyszer annyira szükség lenne, mint amennyi esett ebben a hónapban. A napfényes órák számát tekintve azonban rekordnak tűnik az idei január: mostanáig 86 órát sütött a nap térségünkben, húsz órával többet a szokásosnál.

Pétervári Tibor szólt arról is: az év első napjai az átlagnál jóval melegebbek voltak, január 6-a óta azonban nem volt fagymentes nap. Valószínűleg ez így is marad: a jelenlegi modellek szerint jövő héten egy ciklon előoldalára kerülünk, amely még hidegebb levegőt szállít térségünkbe. A következő napok időjárását továbbra is a télies jegyek határozzák meg, ennek ellenére mozgalmas, változékony időszak következik – foglalta össze Pétervári Tibor. A frontra érzékenyek is nehéz időszak előtt állnak: előbb gyenge meleg, majd erős hidegfronti hatás érvényesül majd. A mozgásszervi panaszok különösen felerősödhetnek.