Már jóval tíz óra előtt is sokan várakoztak, a település központjában felállított betlehemnél. Jól fogyott a forralt bor és a tea. Van aki csillogó sipkában, más szerpentinnel érkezett. A várakozás közben is elszabadult itt-ott egy egy kisebb földi tűzijáték. Egy kupac kisgyerek nagy erővel fújta a trombitát. Némelyik nagyobbat, mint ő maga.

Nagy Róbert polgármestertől megtudtuk, több éves hagyomány Söptén a közös tűzijáték. – Mindig este 22 órakor tartjuk, hogy még a gyerekek is megnézhessék. Utána pedig az éjfélt már mindenki otthon, családi, baráti körben várhatja. Tavaly a járvány miatt ez a közösségi esemény is elmaradt. Nem szoktunk grandiózus tűzijátékot rendezni, csak ami a költségvetésbe belefér. Az egész 3,5-4 perces. A lényeg az együttlét – fejtette ki a polgármester.

Nagy Róbert, miközben forralt borral szolgálta ki a falubelieket, kérdésünkre elmondta, hogy a Magyar falu program eredményeként sikeres évet zárt a település. Befejezték a polgármesteri hivatal felújítását, elkészült az iskola járdája és a parkolója. A falubuszra is sikerrel pályáztak. A járvány miatt a farsangi és a tavaszi közösségi programok, kirándulások elmaradtak, de amikor már lehetett, tartottak Mikulás ünnepséget és nyugdíjasbált. 2022-ben is lesz egy járdafelújítás a József Attila utcában. Szeretnék bővíteni a sportcsarnokot, mert nagy az igény rá. A tervek között szerepel egy műfüves sportpálya és rendezvénytér kialakítása is.

Aztán beindult a tűzijáték és a gyerekcsapatnak a lélegzete is elállt a változatos fényeffektektől, még a trombitálást is abba hagyták, pár percre.