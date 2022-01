A szombathelyi polgármesteri hivatal illetékes osztályától kapott anyakönyvi adatok szerint 2021. november elejétől december közepéig 187 gyermek született Szombathelyen. Közülük harmincöten kaptak két nevet. Így 222 névválasztást elemezhettünk, amiből 121 volt lánynév. Szembetűnő, hogy a választott nevek közül 107 csak egyszer szerepel a listán és a leggyakoribb is mindössze nyolcszor. Ebből azt feltételezhetjük, hogy legtöbben a ritkának gondolt, különlegesebb neveket keresték.

A legtöbb fiús szülő az Olivért választotta. Öt gyermek kapta az Áron nevet, ezzel ők lettek az ezüstérmesek. Három- három család nevezte el gyermekét Ádámnak, Benettnek, Botondnak, Dominiknak vagy Milánnak. A lányoknál az Anna vitte a prímet, hét család választotta. Hatan a Maját, négyen pedig a Lucát, Flórát és az Adélt. Három- három család döntött a Dorka, Emma, Izabella, Réka, Rozina és a Zoé mellett.

Szembetűnő a sok rövid név, mint például a Lia és a Nia. Az idősebb korosztálynak minden bizonnyal kissé idegenül cseng az Emili, Felicita, Lana, Linett, Polla, Zamira vagy a Zorka, de a Deján, Mirkó, Ramíz, Simeon, Ticián, Zenkő is. Hiába kerestük a listán az olyan, régen közkedvelt neveket, mint a Mária, az Eszter, a Katalin, az Éva, a Csilla, a Szilvia és az Erzsébet. Miközben egy-egy József, István, Mihály és László is akadt a nevek listáján, úgy tűnik, egy időre kiment a divatból a Péter, a Pál, a Gyula, a Károly, a Sándor és a Ferenc is, de a Márton nevet is csak egy család választotta.