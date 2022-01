- Ismerősem között művészet-, illetve művelődéstörténészek is vannak, így nem elképzelhetetlen, hogy egy könyv anyaga is összeállhat – mondta lapunknak Bihari Puhl Levente. – Ahogy haladok előre a rendszerezésben úgy törnek fel bennem a régi emlékek, és persze azok is, hogy mi mindent kellene még befejezni. Egyik nagy tervem, hogy elkészítem Magyarország tizenkilenc megyéjét feldolgozó sorozatomat. Eddig hét van készen. A 71-es Balaton projekt is nagy munka: a 71 -es számú út vezet végig az északi parton. Így 71 rózsaszínűre festett autógumi adja annak a sorozatnak a keretét, amelyet az 1971-ben készült fotókat felhasználva az út menti vidékekről festek meg. Az első hat már látható.

Bihari Puhl Levente megyénkben, Jánosházán lelt igazi otthonra. A kisvárosban szépen berendezkedett. Várja a tavaszt, hogy az egyhektáros birtokán folytathassa „bioközeli" gazdálkodását is. - Egykor egy múzeumot szerettem volna itt létrehozni, de idő közben úgy gondoltam, egy művészteleppel jobban segíthetném a művészeteket kedvelőket. Telek van, elszántság van, miért ne sikerülne? - lamentált bizakodóan.

Bihari Puhl Levente, amikor éppen nem rendszerez, akkor lányával, illetve egykori tanítványával új projektjén dolgozik. Az egyedi látványvilágú lakás- és életkultúra alkotásoknak különleges üzenete is van. Mégpedig az, hogy találjunk vissza a természethez, vegyük észre a táj szépségét! Megtudtuk, van kereslet ezen alkotásokra is, igaz, sokszor nem könnyű összehozni az alkotót, és a leendő vásárlót.