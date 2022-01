Kedvező évet zárt tavaly a magyarországi lakáspiac, amely fokozódó keresletet és nagyobb forgalmat hozott, részben az állami támogatásoknak köszönhetően – áll az ingatlan.com részletes elemzésében, amely a múlt évet meghatározó, valamint az idén várható trendek bemutatása mellett ismerteti azt is, hogy Vas megyében hogyan alakult a használt lakóingatlanok ára, valamint, hogy hol vannak a legdrágább és legolcsóbb, eladásra kínált házak a januári kínálat alapján.

Kezdjük is mindjárt ezzel, a rangsor élén pillanatnyilag Sárvár áll, egy 1840-ben épült, majd 2000- ben teljesen modernizált 600 négyzetméteres, 14 szobás újszerű kúriával, amihez egy több mint négyhektáros birtok is tartozik, 890 millióért nyélbe is üthetjük az üzletet.

A második helyet Bük szerezte meg 350 millió forinttal, ott egy 1914-ben épült, de 2003-ban felújított nyolcszobás klimatizált kastélyt hirdetnek 160 négyzetméteres alapterülettel, melléképülettel, garázzsal, medencével, szaunával, valamint egy majdnem négyezer négyzetméteres telekkel. A harmadik pedig Mikosszéplak 342 millió forinttal, ahol egy 2700 négyzetméteres, erősen felújítandó, 60 szobás műemlék kastély eladó.

A legolcsóbb ingatlan egy 60 négyzetméteres ház Győrváron, amit 1,2 millió forintért árulnak, emellett Kemenesmagasiban és Pósfán 2,5 millió forintért kínálnak eladásra egy-egy épületet. Az előbbi egy 57 négyzetméteres vályogház, az utóbbi pedig egy épülőfélben lévő 28 négyzetméteres ház. A januári legek után pedig lássuk, hogyan alakult a tavalyi év ingatlanpiaci szempontból.

Az már mindjárt az elején kijelenthető, hogy a használt lakóingatlanokra 4,7 millió érdeklődés érkezett a portálon, ami bár soknak tűnhet, mindössze 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, amikor a járványhatás visszafogta a keresletet. Az új lakások iránti érdeklődések száma viszont 64 százalékkal nőtt. A jelentős bővülés a kedvezményes lakásépítési áfa 2021 elején történt újbóli bevezetésének, valamint az ősszel elindult zöld otthon programnak köszönhető – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Vas megyében tavaly több mint 6800 hirdetést adtak fel, ami megegyezik a 2020-as kínálattal, viszont – ahogy az infografikánk adataiból is kiderül –, a kereslet 10,6 százalékkal nőtt, összesen több mint 65 ezer érdeklődés volt az eladásra kínált használt ingatlanok iránt. Az átlagos négyzetméterár idén január elején 382 ezer forintot tett ki, ez 9,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Ez az átlag, mert a népszerű városokban ennél sokkal nagyobb a drágulás mértéke, Kőszegen például százezer, Sárváron pedig kétszázezerrel is többet kérnek ma már egy négyzetméterért, mint egy éve.

Balogh László az országos piacon az idén várható trendekről azt mondta, az új lakások iránti érdeklődés továbbra is erős maradhat, sőt, a jelenlegi kilátások alapján akár 25-30 ezer új lakás átadása is várható országszerte, így nem túlzás azt mondani, hogy 2022 az új lakások éve lesz. Ennyi elkészült ingatlan ugyanis a 2020- ban 28 ezer lakással elért tízéves rekordszint meghaladását is jelenthetné. A szakember szerint fontos tényező, hogy az infláció felgyorsulása miatti jegybanki kamatemelések drágulást hoztak a lakáshitelek piacán, a fokozatosan növekvő kamatok miatt sok vevőjelölt minél előbb szeretné lebonyolítani a vásárlást, ez extra lendületet adhat az év elején a piacnak, igaz, az előrehozott vásárlások miatt az év második felében lassabb lehet a növekedés.

Lényeges ugyanakkor, hogy a kamatemelések nem érintik az államilag támogatott lakáscélú hiteleket, így ezek a konstrukciók az eddiginél komolyabb szerepet kaphatnak a piacon. A mostani szabályozás szerint a 2022 végéig építési engedéllyel rendelkező vagy egyszerű bejelentéssel épülő új ingatlanokat 2026 végéig lehet a kedvezményes, ötszázalékos lakásépítési áfával megvenni. Mivel a lakóingatlan-építésre alkalmas telkek kínálata egyre szűkebb, a nagyvárosokban telekárrobbanás várható.

Ez valószínűsíthető forgatókönyv Szombathely vonzáskörzetében, így Söptén, Sében és Toronyban is. Összességében a használt lakásoknál árnövekedés lesz, de a korábbinál enyhébb ütemben. Várhatóan 5-10 százalékos drágulásra lehet számítani, aminek az az oka, hogy az elmúlt hét évben fokozatosan drágultak a lakások, így az áremelkedés is szükségszerűen egyre lassabb lesz.