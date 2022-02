A kis asztalokon egy-egy bimbós tulipán és gyertyafény fogadta a párokat. Lukács Farkas Gábor kvízmester profikat meghazudtoló remek stílusban vezette a vetélkedőt, bár saját bevallása szerint életében először csinált ilyet. Kérdésünkre elmondta, hogy a szombathelyi Házasság hete történetében először rendeztek ilyen szórakoztató programot. A többi rendezvényhez hasonlóan ezt is házaspárok szervezték házaspároknak, bár a résztvevők között voltak jegyespárok és olyanok is, akik csak együtt járnak. Ezzel a programmal is a házasság népszerűsítését szolgálták, könnyed, szórakoztató formában.

Kamenyiczki Hanna és Pászner Domonkos

Forrás: © Unger Tamás



A kérdéseket Gábor felesége, Lukács-Farkas Krisztina és Wéber Judit állította össze. Sokféle téma előkerült. Nem mindenki tudta például, hogy Mátyás király édesanyja, Hunyadi János felesége Szilágyi Erzsébet volt, mint ahogyan azon is sokan meglepődtek, hogy Törökországban száz éve szigorúan tiltott a többnejűség, szemben az USA-val és Izraellel. Némi vita alakult ki arról, hogy Paula Mézga Gézáné vagy Mézga Aladárné. Mindkettőre volt tipp. Azt többen is eltalálták, hogy nyolcadik éve van Házasság hete Szombathelyen, azt viszont kevesen tudták, hogy Zorán hányszor nősült meg. Előkerült többek között Szinyei Merse Pál, Arany János, Bem apó és Pataki Attila, szóba került a Macskafogó, az Indul a bakterház és az Üvegtigris.

Busa Tamás és Eszter

Forrás: © Unger Tamás



A kocsmakvíz egyik nyertese egy jegyespár lett, akik idén először vettek részt a Házasság hetén, mintegy ráhangolódva az ebben az évben tervezett házasságkötésükre. Koledich Nóra elmondta, hogy a baptista gyülekezet révén hallott a programokról. Részt vettek a Házastársasjátékon is. Párja, Moór Ferenc hozzáfűzte: a játék nagyon ötletes volt, sokféle feladat volt a városi sétától a romantikus kávézásig. Szeretik a kvízt, lelkes honfoglalózók, most az 54 pontból 44,5 pontot szereztek.



A kocsmakvíz legfiatalabb résztvevői minden bizonnyal Pászner Domonkos és Kamenyiczki Hanna voltak. Péntek délután részt vettek az ifjúsági programon is, amit nagyon élveztek. Hanna szülei aktív szervezői a Házasság hete programjának, de Domonkos sem bánta meg, hogy eljött párjával, élvezte a kvízt. Remekül szórakozott és sokat tanult is a tinipár. GYP