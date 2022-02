Mezei Péter elárulta, a Kőszegi Zsidó Hitközségnek régóta dédelgetett elképzelése, hogy az országhatáron túl is hallatnak magukról. A burgenlandi részen – Felsőpulyán, Rohoncon, Felsőőrön – ugyanis nincsen zsidó hitközség, legközelebb csak Kismartonban (Eisen stadt) van. A napokban érkezett információk alapján Ausztria lassanként feloldja a koronavírus-járvány miatt a határátlépéssel kapcsolatban hozott szigorú megkötéseit. Amint ez megtörténik, felveszik a kapcsolatot a határhoz közeli települések önkormányzataival, és lehetőséget kérnek, hogy kulturális, történelmi tartalmú bemutatókat, előadásokat tarthassanak.

– A közeledéssel elsősorban nem az a törekvésünk, hogy az üldöztetések idején történteket felelevenítsük, hanem, hogy a szórványban élőket megszólítsuk. Erre ez a fajta nyitás tűnik megfelelőnek. Ehhez támogatást ígért a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége: előadók, művészek lesznek a segítségünkre – mondta Mezei Péter. A városban 1951-ben szűnt meg, és hosszú ideig nem volt izraelita hitközség. A zsinagóga épületegyüttese, amely a közösség legmeghatározóbb épülete volt, pusztulni kezdett. A 2010-es évek közepén-végén született meg a gondolat a hitközség újbóli létrehozására. Először 2017 decemberében tartották meg nyilvánosan a hanukai gyertyagyújtást a város főterén. Az idén négyévesek.

Civil szervezetté alakultak, 2018 februárja óta működik hivatalosan az egyesület, amely fő feladatának a zsidó hagyományokra épülő hitélet szervezését tartja. Minden héten van szombatfogadás, megemlékeznek vallási ünnepeikről. Vállalt céljuk a vallási élet fenntartása, a felekezeti rendezvények szervezése, és hogy történelmüket, gasztronómiájukat, hitgondolkodásukat bemutassák, programjaikkal színesítsék Kőszeg kulturális életét.

Az elnökségi ciklus e hónapban jár le. Tisztújító közgyűlésük létezésük egy állomása, szervezetük élete azután is megy tovább: már csak azért is, mert tavaly elnyert pályázatok feladatai várnak rájuk március végéig, és újabb pályázaton is nyertek – fogalmazott az elnök. Hitéleti rendezvényük legközelebb márciusban lesz. Szeretnék, ha ebben szerepet kapna a megújult zsinagóga is.