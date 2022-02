A Volánbusz célja, hogy a speciális igénnyel élők is a lehetőségekhez mérten a legszélesebb körben és feltétekkel vehessék igénybe az autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A vállalat arra törekszik, hogy minden segítséget megadjon a speciális igényű, közöttük fogyatékossággal élő emberek utazásához. Az Access4you most az akadálymentes hozzáférés szempontjából vizsgálta és tanúsította a Volánbusz autóbusz-állomásait, és tette közzé honlapján az állomások minősítését, hogy megkönnyítse a fogyatékossággal élő emberek utazásának megtervezését - írta közleményében a Volánbusz.

Az Acces4you a kerekesszékesek, vakok és gyengénlátók, idősek és mozgásukban korlátozottak, babakocsival közlekedők, siketek, nagyothallók és kognitív zavarral élők számára fontos szempontokat vizsgál a tanúsítási eljárása során. A szervezet a Volánbusz valamennyi utasforgalmat bonyolító autóbusz-állomását minősítette az elmúlt időszakban, vizsgálva az állomások külső környezetét, megközelíthetőségét, a bejutási, belső közlekedési lehetőségeket, a speciális kommunikáció, utastájékoztatás és infrastruktúra elérhetőségét. A tanúsítás eredménye a szervezet honlapján már elérhető, az érdeklődők az akadálymentes hozzáférés lehetőségeinek szempontjai szerint lekérhetik az érintett állomások adatait. Az eljárás során az összes működő, beruházás alatt nem álló 127 állomás kapott tanúsítványt, ezek közül a pécsi autóbusz-állomás és a budapesti Népliget pályaudvar ezüst, a kalocsai állomás pedig bronz minősítést szerzett.

A szombahelyi állomás minősítése:

A helyszínt gyalogosan és kerekesszékkel, illetve tömegközlekedési eszközzel a Petőfi Sándor és a Sörház utcák felől lehet megközelíteni. A járdafelület lejtése, szélessége megfelelő, burkolata szilárd, egyenletes. A Sörház utcán van egy kb. 5-10%-os emelkedése a járdának. Parkolási lehetőség közvetlenül az autóbusz-állomás mellett van, ahol van 1 darab akadálymentes parkoló is kijelölve. A váróterem bejáratnál nincs szintkülönbség. A bejárat üvegezett felületei érzékelhetőek.

A peronokra történő felhajtás kerekesszékkel illetve babakocsival lehetséges. Akadálymentes WC nincs kiépítve. Az állomás területén piktogramos táblák segítik a tájékozódást. Indukciós hurok jelenleg nincs beépítve, ill. hordozható készülék sincs. KONTAKT online jelnyelvi tolmácsszolgálat nem került bevezetésre. Vezetősáv nincs a bejárati ajtó és jegypénztári pult között.

A Volánbusz a mindennapokban és fejlesztései során is arra törekszik, hogy a speciális igényű utasok is igénybe vehessék szolgáltatásait. A helyi járatokban közlekedő autóbuszok 80, míg a helyközi járatokban közlekedő autóbuszok 43%-a alacsony padlós vagy alacsony belépésű, így a fedélzet kialakításának és a felszállást lehetővé tévő rámpának köszönhetően kerekesszékkel vagy babakocsival is könnyen igénybe vehetők. A 2018 óta tartó jármű-fiatalítási program keretében történő beszerzések során is elsősorban ilyen autóbuszok érkeznek a társasághoz. Természetesen normál padlós járművek közlekedtetésére is szükség van, hiszen a hosszabb utaknál elengedhetetlen a poggyásztér, és az útviszonyok sem mindenhol teszik lehetővé az alacsony padlós járművek közlekedtetését. Az infrastrukturális fejlesztések, állomásfelújítások minden esetben az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével valósulnak meg.

A Volánbusz aktív közreműködéssel is támogatja a segítségre szorulók utazását: kijelölt autóbusz-állomásain személyes segítségnyújtást biztosít a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű emberek utazásának megszervezésében és lebonyolításában. A tervezett indulás előtt legalább 36 órával történő utazási igénybejelentés esetén a vállalat munkatársai tájékoztatást nyújtanak az eljutási lehetőségekről, és segítenek az autóbusz-állomás területén történő közlekedésben, a poggyászkezelésben és az utazásban. A lehetőség igénybevételének részleteiről a Volánbusz honlapján lehet tájékozódni, itt a segítségnyújtással kapcsolatos minden további információ megtalálható. Fontos tudni többek között, hogy kerekesszékkel csak azokon az autóbuszokon lehet utazni, amelyek e célra kialakított területtel rendelkeznek, lehetővé téve a kerekesszék rögzítését is. Elektromos mopedet az autóbuszok nem szállíthatnak fedélzetükön. Az autóbusz-menetrendben

jel látható, ha az adott útvonalon akadálymentes autóbusz teljesít szolgálatot, ez szintén megkönnyíti az utazás tervezését.

Társaságunk folyamatosan dolgozik azon is, hogy autóbusz-állomásaink mellett webes tartalmaink is mindenki számára könnyen kezelhetőek és értelmezhetőek legyenek, ügyfélszolgálatunk és állomásaink készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A Volánbusz célja, hogy intézkedéseivel, fejlesztéseivel speciális igényű utasainak is egyre színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtson.