1894-ben alakult a testület, Fodor Jenő, Marton Gyula és Bita Zoltán nevét említi azokból az időkből az elnök. 1994- ben a százéves jubileumot megülte az ÖTE. Időnként akadozva bár, de folyamatosan működtek, mondja a 3. kategóriájú egyesületről. Megtudjuk, hogy civil szervezetük jelenleg a pártolótagokkal együtt 14 tagot számlál, közülük hathét bármikor „bevethető”. A lemorzsolódás nem jellemző, de sajnos elöregedett a tagság, hiányzik a fiatalság, az utánpótlás a faluból.

Az önkéntes tűzoltók együttműködnek a polgárőrökkel, van, aki tag mindkét szervezetben. Kovács Zsolt például, aki tősgyökeres kisrákosi, önkéntes tűzoltó, egyben presbiter a gyülekezetben, egy híján harminc esztendeje falugondnok és a helyi polgárőrség alelnöke is a szeres településen. Nem csoda, hogy adnak a szavára, mennek, ha hívja őket. Kovács Zsolt tapasztalatból mondja, az önkéntes tűzoltóknak az avartüzeknél van elsősorban dolguk. Amikor nincs tűzgyújtási tilalom, akkor hétfőn és szerdán előfordul, hogy többen égetnek a falubeliek közül. Hat-hét éve történt esetet említ, amikor szikracsapókkal oltották el az avartüzet – ha nem állítják meg, Kisrákos északi felére bejutottak volna a lángok.

Az ÖTE-nek Kisrákos az elsődleges vonulási területe, de a szomszédos településekkel, Pankasszal, Viszákkal is segítik egymást. Harmadik kategóriájú egyesületként tűzoltó gépjárművel és a II. kategóriának megfelelő gépjárművel nem rendelkeznek. Ha szükség van rá, akkor kis traktorukhoz tudják csatlakoztatni az utánfutót, benne a tűzoltó eszközökkel, úgy indulnak. A faluban lévő föld alatti és fölötti tűzcsapokra pedig rá tudják kötni a tömlőket. Kovács Zsolt 2004 óta volt parancsnok, 2011 óta elnök – azóta egyáltalán nem volt háztűz a településen. Tavaly Pankasznál fakidőléshez vonultak a traktorral, Pankasz és Kisrákos között pedig egy balesetnél biztosították a helyszínt.

Motorfűrésszel, magassági ágvágóval is volt már alkalmuk dolgozni – pályázati pénzből beszerzett eszközökkel. A pályázatokon minden évben nyernek, az utóbbi hat-nyolc évre visszatekintve összesen több millió forint értékben. Úszószivattyút például: a pincékből azzal tudják kiszívni a vizet. Szivattyúból egyébként három is van, köztük egy magasnyomású, amivel tudnak tüzet oltani. Ha bárki kéri a helyiek közül, mennek a pincét szivattyúzni. Veszélyes fák kivágásánál is segédkeznek. Modern permetezőgépük pedig a fertőtlenítéskor jött jól. Aggregátort is nyertek és nyolc-tíz szikracsapót is használnak, sorolja az elnök. Megemlíti azt is, hogy az önkormányzattal és a körmendi tűzoltósággal egyaránt nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A tűzoltó-bevetési védőruhájuk még hiányzik, a falu elején, a szertárnál viszont megcsodáljuk becsben tartott eszközeiket