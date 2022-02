Ahogy arról lapunk is beszámoltunk, két és féléves kisfiú vesztette életét Csepregen kedd délelőtt egy ötgyermekes család házában. Egyelőre nem lehet tudni, mi okozta a kis Máté halálát, mindenesetre az ügyben halált okozó segítségnyújtás elmulasztása miatt indult nyomozás.

A gyermekek édesanyja eddig öt fiúnak adott életet, ám a rokonság tudni véli, hogy éppen úton van a hatodik utódjuk is - írja a borsonline.hu.

Arról is írtunk, hogy a korházban lévő édesapa nővére a Borsnak tett nyilatkozatában kiállt testvére mellett, szerinte testvére mindig is jól bánt a gyerekekkel. A napilap az édesapjukat is megszólaltatta, akivel mint kiderült nem voltak jó viszonyban.

– A fiamat 15 éve nem láttam. A tragédia híréről is csak ismerősökön keresztül értesültem. János nem képes megbocsátani nekem, hogy csak nyolcéves koráig neveltem, mert a gyerekeket elvették tőlem. Sokáig nem volt munkám, ezért úgy ítélték meg, hogy nem vagyok képes a gyerekeimről gondoskodni. Évekig látogattam őket az intézetben, aztán Jancsi már nem volt rám kíváncsi. Mindössze öt kilométerre lakunk egymástól, de sosem futottunk össze – csuklott el a súlyos szívbetegségben szenvedő férfi hangja. – Már csak egyetlen vágyam van az életben: szeretném a családomat egyesíteni. Amikor megtudtam, mi történt, majdnem összeestem. A kisunokám temetésére mindenképpen elmegyek, remélem, a sírjánál végre megölelhetem a fiamat – mondta az idős férfi, aki a menyének is szeretne jó apósa, a gyerekeknek pedig jó nagyapjuk lenni.