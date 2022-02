Az állatvédők felvették a kapcsolatot a jegyzővel, és hétfőn kimentek megnézni a bejelentés valódiságát. Amikor a házhoz értek akkor ismerték meg, hogy tavaly innét hozták csontsoványan a Pumba kutyát, akinek már napjai voltak hátra. Akkor, a társa sajnos előző nap éhen pusztult.

A facebook bejegyzésben az állatvédők kiemelték, van újabb kutya, állítólag úgy kapták ajándékba valakitől. Az állat tenyésztőjével pedig felveszik a kapcsolatot.

A helyszínen azt tapasztalták, hogy a két kameruni törpe kecske körülbelül egy méteres kutyapórázzal volt kikötve. Ez pedig tilos. Az állatok előtt sem víz, sem széna nem volt, és egyedi jelöléssel sem rendelkeztek. Nem voltak jó kondiban, de nem is voltak súlyosan alultápláltak.

Hét hetet adott a jegyző a hiányosságok rendezésére, a két kecskét pedig azonnal el kellett engedni.

A bejegyzés így folytatódott: 2 házzal odébb, pedig 2 csontsovány kecskét vettek észre, az egyik annyira kórosan sovány, hogy felállni sem volt ereje. Széna és víz itt sem volt. Az állatvédők hívták a rendőrséget, a jegyző pedig lefoglalta a két kecskét.

Mindkét kecske súlyosan alultáplált, tele vannak élősködőkkel. A fehér színű ki van száradva, hasmenése van ő infúziót is kapott. A barna pedig lázas és nagyon fél. Mindketten kaptak injekciókat amit 3 napig még kapniuk kell, felírtak nekik probiotikumot is.

A hatósági eljárás miatt most microchipet kaptak, az egyedi jelölésük ügyintézését is megkezdték. A rendőrségen állatkínzás alapos gyanúja miatt is megteszik a feljelentést. A két nőstény kecske, tőlük az Ellie és Etelka nevet kapták. Ellienek nagy drukkot kérnek, mert elég kritikus az állapota!

„Amint megcsináltuk a helyüket állatotthonunkban egyből nekiálltak enni, reméljük mindkettő rendbe jön. Aki szeretné támogatni egyesületünk munkáját és menhelyünk építését az megteheti jó minőségű tápadománnyal, szénával, pellet alommal, nedves törlőkendővel, papírtörlővel, tisztító szerekkel vagy a Takarékbank 72100251-14956935-00000000 ( IBAN: HU64 7210 0251 1495 6935 0000 0000 SWIFT: TAKBHUHB ) számlaszámra való utalással! Valamint köszönettel fogadjuk az 1% felajánlásokat is. Adószám: 18508431-1-18. Köszönjük!” – zárult a facebook bejegyzés.